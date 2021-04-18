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Работник Одесской железной дороги попал под поезд и умер

18.04.2021

Составитель поездов регионального филиала «Одесская железная дорога» АО «Украинская железная дорога» смертельно травмировал ногу.  Об этом сообщает управление Гоструда в Одесской области.

Составителю поездов отрезало ногу. На место происшествия вызвали скорую помощь, а пострадавшего доставили в Одесскую областную клиническую больницу. Но спасти его не удалось, через несколько часов мужчина скончался.

Управление Гоструда в Одесской области принимает меры по созданию комиссии и проведения расследования причин несчастного случая.

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