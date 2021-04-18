«Нафтогаз» подал второй иск против «Интерпайпа» из-за нарушений контракта

Группа «Нафтогаз» подала иск против монопольного поставщика трубной продукции компании «Интерпайп-Украина» из-за нарушения условий контракта на поставку труб. Соответствующее судебное производство 9 апреля принял к рассмотрению Хозяйственный суд Днепропетровской области.

Об этом пишет 368.media.

В иске дочерняя компания «Нафтогаза» АО «Укргаздобыча» требует взыскать с поставщика труб 134 тыс. гривен пени за нарушение условий контракта на поставку труб.

Суд предписал «Интерпайпу» направить письменные возражения на иск до 19 апреля.

Ранее «Нафтогаз» потребовал от «Интерпайпа» Пинчука 1,8 млн гривен за поставку некачественных обсадных труб по контракту от 2019 года. В иске НАК «Нафтогаз» обвинил «Интерпайп» в поставе 168 бракованных труб и потребовал их замены.

Напомним, «Интерпайп» Виктора Пинчука является монопольным поставщиком труб для государственной компании «Нафтогаз». С 2015 по 2020 год компания получила госконтракты на сумму 16 млрд гривен.