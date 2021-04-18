ФСБ объявила о срыве военного переворота в Минске

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Москве двух человек, планировавших военный переворот в Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

По данным службы, один из задержанных, имеющий двойное гражданство Юрий Зянкович, прибыл в Москву после консультаций в США и Польше. Он планировал встретиться с представителями ВС Белоруссии, чтобы убедить их принять участие в госперевороте.

«После документирования указанной встречи заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам», — сообщили в ФСБ. Отмечается, что сорванный переворот планировался в Минске во время Парада Победы 9 мая.