«Роттердам+»: решение о закрытии дела снова отменили

И.о. руководителя САП Максим Грищук второй раз отменил постановление прокурора Виталия Пономаренко о закрытии дела «Роттердам +».

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в пятницу, 16 апреля.

«Вместе с тем, Максим Грищук также отменил постановление о возобновлении расследования, которое предшествовало закрытию. Таким образом, следствие не потеряло драгоценные процессуальные дни, которые необходимы для его завершения и направления дела в суд», — говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что сейчас только генпрокурор может сменить Пономаренко в этом деле.

«НАБУ в очередной раз призывает генпрокурора Ирину Венедиктову сменить руководителя группы прокуроров по делу «Роттердам +». Ведь поведение этого прокурора свидетельствует о его предвзятости», — добавили в Бюро.

Напомним, руководитель группы прокуроров по делу «Роттердам+» Виталий Пономаренко уже трижды закрывал производство по этому делу. Его не остановило даже то, что все его предыдущие решения о закрытии производства были отменены на высших уровнях — судом и более старшим по рангу прокурором.

21 января прокурор САП Пономаренко во второй раз закрыл дело «Роттердам плюс» в связи с отсутствием состава преступления. До этого он закрывал производство 27 августа 2020 года. Тогда же НАБУ получило новую экспертизу по делу «Роттердам плюс», которая подтвердила 39 млрд грн убытков от введения формулы. После чего эксперт, которая провела это исследование, заявила о давлении на нее. К тому же, генпрокурор Ирина Венедиктова отказалась менять прокурора в деле по просьбе детективов НАБУ. Позже Высший антикоррупционный суд отменил закрытие дела «Роттердам плюс».

По версии следствия, генеральный директор ДТЭК Сети Иван Гелюх и еще один менеджер ДТЭК Борис Лисовой по предварительной договоренности с экс-главой НКРЭКУ Дмитрием Вовком, бывшим членом Нацкомиссии Владимиром Евдокимовым, замначальника управления энергорынка НКРЭКУ Тарасом Ревенко и начальником отдела этого управления Владимиром Бутовским заблаговременно до принятия формулы «Роттердам плюс» обсуждали возможность ее внедрения. Сначала формулу якобы планировали применить только на тот уголь, который доставляют в Украину портами. Однако количество такого угля составляло примерно 130 тысяч тонн в год из общего объема угля такой марки, которое используют на ТЭС, в 25,5 млн тонн.

Поэтому позже все вышеупомянутые лица достигли согласия применять эту формулу на весь объем угля, что было предложено должностными лицами НКРЭКУ на заседании 28 января 2016 года. Уже 3 марта того же года должностные лица Нацкомиссии после получения разрешения с АМКУ обеспечили рассмотрения повестки дня, где был вопрос формулы «Роттердам плюс», которую утвердили на том заседании. Предварительная экспертиза установила якобы 18,87 млрд грн нанесенного ущерба от внедрения НКРЭКУ этой формулы, поскольку от нее получила сверхприбыль группа компаний ДТЭК, которая занимала долю в тепловой генерации в 70%-80%.