На Урале спустя 11 лет задержали адвоката-мошенника, жена которого убила его любовницу

В Челябинской области сотрудники отдела розыска Главного управления ФСИН региона задержали осужденного, находившегося в федеральном розыске более десяти лет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Znak.com, речь идет об адвокате Максиме Старовойтове, которого в 2009 году признали виновным в мошенничестве, но он не явился на приговор. Напомним также, что в декабре того же года его жена Наталья получила срок в колонии вместе со своей подругой адвокатом Ириной Курочкиной за убийство любовницы Старовойтова Ирины Нарузберг из ревности.

«Мужчина осужден в 2009 году Советским районным судом Челябинска по части 4 статьи 159 УК РФ („Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере“) к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. На оглашение приговора мужчина не явился, в связи с чем и был объявлен в федеральный розыск, — сообщили в ГУФСИН. — Осужденному на протяжении нескольких лет удавалось скрываться от правосудия. Он менял место жительства и внешность. Чтобы выглядеть значительно старше своих лет, носил накладную бороду. Работал без официального трудоустройства. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела розыска ГУФСИН области была получена информация о возможном местонахождении преступника. В итоге сегодня, 16 апреля 2021 года, на основании санкции суда он был задержан и взят под стражу. Теперь следующие 5 лет своей жизни он проведет в местах лишения свободы».

Как сообщал в 2009 году портал Право.ру, судом и следствием установлено, что с мая по июль 2007 года владелец бюро «Старовойтов и партнеры» Максим Старовойтов на компьютере изготовил фиктивные документы, подтверждающие наличие у своего знакомого Сергея Приходько в собственности в помещении магазина «Автозапчасти», расположенного в селе Миасское Красноармейского района Челябинской области, имущества на сумму 13 млн рублей. Сергей Приходько направил данные документы в филиал «Челябинский» ОАО «Страховая компания „Русский Мир“» и заключил договор страхования на несуществующее имущество.

Далее на должность сторожа магазина был принят гражданин, который согласился за денежное вознаграждение участвовать в инсценировке нападения на магазин. 15 сентября 2007 года Сергей Приходько, Владимир Приходько и Старовойтов, инсценируя хищение застрахованного имущества, разбросали по помещению магазина «Автозапчасти» предметы обстановки, разбили стекло, сломали дверной замок, после чего все вместе причинили сторожу телесные повреждения, после чего сообщили в ОВД по Красноармейскому району о нападении на магазин и хищении имущества.

По данному заявлению Красноармейским ОВД было возбуждено уголовное дело. Старовойтов составил заявление о страховом случае, которое соучастники направили в страховую компанию. 7 июля 2008 года Сергей Приходько обратился в арбитражный суд Челябинской области с иском к ОАО «Страховая Компания „Русский Мир“» о взыскании 13,4 млн рублей. Однако действия злоумышленников были пресечены правоохранительными органами.

До этого жена Старовойтова Наталья, работавшая в администрации Челябинска, и ее коллега по адвокатскому бюро Ирина Курочкина 21 мая 2008 года напали на любовницу Максима Ирину Нарузберг. Женщину избили, а затем задушили при помощи провода и пояса от юбки. Тело скрыли. В 2009 году приговором Челябинского областного суда Курочкина получила 14 лет колонии, Старовойтова 12 лет. Также небольшой срок получил разнорабочий Сергей Шумаков, который помог скрыть тело.

Вот как описывала события газета «Южноуральская панорама»:

«…Они заманили Ирину в квартиру Курочкиной по улице Энтузиастов. В квартире был сделан ремонт, его провела бригада строителей под руководством некоего Сергея Шумакова… И вот вечером 21 мая 2008 года она приехала в квартиру Курочкиной, где ее уже поджидали убийцы… Старовойтова схватила соперницу за волосы, а Курочкина стала хладнокровно избивать. Позже эксперты насчитали на теле жертвы не менее 44 ударов. Ирина упала на пол. Старовойтова, продолжая удерживать ее за волосы, схватила слетевшую туфлю „разлучницы“ и несколько раз ударила по голове. А Курочкина сдавила руками шею… Но задушить голыми руками она не смогла и потому решила воспользоваться „подручными средствами“. Вытащив из юбки недвижимой Ирины пояс, адвокатша набросила удавку на ее шею… Как избавиться от тела? Убийцы обратились к Шумакову, и тот согласился помочь. Поначалу он вместе с Курочкиной отогнал автомашину, на которой приехала Ирина, подальше от места убийства и бросил его в одном из дворов Тракторозаводского района. Втроем на автомобиле Курочкиной они увезли из квартиры личные вещи и документы убитой, орудие преступления, выбросив их в реку Миасс. Вернувшись на место преступления, поместили тело в багажник автомобиля Курочкиной, привезли на берег Первого озера и сбросили в воду».