Семья Гуччи раскритиковала будущий фильм Ридли Скотта с Леди Гагой

В то время как пользователи соцсетей обсуждают новые кадры со съемок фильма Ридли Скотта Дом Гуччи, родственники дизайнера недовольны будущей картиной.

«Мы действительно разочарованы. Я говорю от имени семьи, — сказала Associated Press Патриция Гуччи, одна из троюродных сестер Маурицио, передает PageSix, пишет НВ.

«Они крадут идентичность семьи, чтобы получить прибыль, чтобы увеличить доход голливудской системы… У нашей семьи есть идентичность, конфиденциальность. Мы можем говорить обо всем, но есть граница, которую нельзя переступить», — заявила она.

Драма Дом Гуччи расскажет об убийстве Маурицио Гуччи — внука и наследника основателя Gucci Гуччио Гуччи. Оно было организовано в 1995 году его бывшей женой Патрицией Реджиани, которая впоследствии была названа в прессе Черной вдовой, осуждена и отсидела 18 лет в тюрьме. В фильме Скотта Маурицио Гуччи играет Адам Драйвер, Патрицию Реджиани — Леди Гага.

Патриция Гуччи рассказала, что пыталась связаться с женой Ридли Скотта Джанниной Фасио, чтобы обсудить фильм, но не получила ответа.

Также она отметила, что семью Гуччи беспокоят предполагаемые неточности в материале, на основе которого снимают фильм — книге Сары Гей Форден Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности, — а также отсутствие контактов с продюсерской компанией Скотта.

Кроме того, она раскритиковала подбор актеров: «Мой дед [Альдо Гуччи] был очень красивым мужчиной, как и все Гуччи, очень высоким, с голубыми глазами и очень элегантным. Его играет Аль Пачино, который и так невысокого роста, и на фотографиях он показан толстым, невысоким, с бакенбардами и действительно некрасивым. Стыдно, потому что он совсем на него не похож».

Также Патриция недовольна тем, что ее отца, Паоло Гуччи, играет Джаред Лето. «Ужасно, ужасно. Я до сих пор чувствую себя обиженной», — сказала она.

Примечательно, что сегодня семейство Гуччи не имеет отношения к модному дому Gucci. Президент и главный исполнительный директор Gucci Марко Биззарри недавно заявил, что бренд предоставляет «полную творческую свободу» авторам картины. «Gucci сотрудничает с MGM и Scott Free Productions, предоставляя доступ к историческому архиву дома, где хранятся гардероб и реквизит», — сказал он.

Кроме того, один из актеров фильма Джаред Лето дружит с креативным директором Gucci Алессандро Микеле. А муж Сальмы Хайек, которая также появится в фильме Скотта в роли подруги Патриции Реджиани, Франсуа-Анри Пино является генеральным директором группы Kering, которой принадлежит Gucci.