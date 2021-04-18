Офшорные правила «Содружества» Луценко

Как сообщает корреспондент The Moscow Post в Курской области , агропромышленная группа «Содружество» Натальи и Александра Луценко может увеличить заявленный ранее проект строительства завода по переработке масличных культур в Курской области с более 1 млн тонн переработки в год до двух. Маслоэкстракционный завод станет крупнейшим предприятием подобного рода в Европе. По Луценко ли «шапка»?

Поручение проработать вопрос подписания соглашения с группой на строительство второй очереди маслоэкстракционного завода (МЭЗ) в Касторенском районе дал губернатор Курской области Роман Старовойт. Соглашение о расширении завода планируют подписать в рамках Петербургского экономического форума, но процесс будет лишь формальностью. Как признается сам Старовойт, решение уже давно принято.

Губернатор к тому же постоянно расхваливает его «Содружество» — например, весьма комплиментарная публикация появилась на официальном сайте Администрации Курской области в прошлом году по итогам посещения главой региона маслоэкстракционного предприятия.

За господ Луценко, как может показаться, постоянно кто-то «вписывается» — сейчас Старовойт, ранее в этом подозревали главу Ленобласти Александра Дрозденко, губернатора Калининградской области Антона Алиханова и замминистра сельского хозяйства Оксану Лут. Благодаря умению вести дружбу с кем надо, Луценко и стал одним из богатейших людей мира?

Офшор для «содружной» компании

Похоже, господин Луценко взял курс на «наведение мостов» с главами различных регионов. Недавно его фирма сменила «прописку» на Калининградскую область, ранее материнская компания группы была зарегистрирована в Нидерландах. И переехал он не абы куда, а в так называемый «калининградский офшор» — специальный административный район (САР) на острове Октябрьский.

Там, в частности, предусмотрена отмена налогов на доходы международных холдингов, которые они получают в виде дивидендов, и отсутствует валютный контроль. Офшор на острове Октябрьском рассчитан, в первую очередь, на компании, которые сегодня размещают свои капиталы за рубежом. Некоторые фирмы там имеют даже особенную организационную форму: международная компания ООО, ЗАО или АО.

Для понимания, какие предприятия там вообще собрались: как уточняет РБК , в САР Калининградской области и Приморского края могут «переезжать» компании из Международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (!), Евросоюза, а также из популярных, но неблагонадежных юрисдикций, в том числе, с Багамских и Каймановых островов, Барбадоса, Монголии и других. Все это наводит на мысль, что на Октябрьском резиденты САР могут заниматься не совсем легальными вещами.

Предприятие Луценко, к слову, стало одним из первых резидентов САР. И это не удивительно, ведь вообще идею создания такой зоны продавливал… гендиректор ООО «УК Содружество» Александр Шендерюк-Жидков! То есть, можно предположить, что вся эта офшорная история могла придуматься специально для Луценко.

Шендерюк-Жидков с 2006 года работает в ГК «Содружество». Начинал рядовым экономистом и за десять лет стал финансовым директором региона России и СНГ, а в 2018 руководителем структуры, которая управляет всеми российскими «дочками». До последнего времени он также занимал должность заместителя председателя правительства Калининградской области, где курировал вопросы развития промышленности, сельского хозяйства, рыбохозяйственного комплекса, недропользования и экологии региона. То есть, работал в том числе по направлению бизнеса Луценко. А Алиханов ему в этом активно помогал?

Более того, когда еще в марте 2017 года тогдашний первый вице-премьер Правительства РФ Игорь Шувалов приехал в Калининград открывать офис Российского экспортного центра. На совещании после мероприятия в нескольких метрах от него за одним столом сидел владелец «Содружества».

Шувалову в Калининграде понравилось, ему устроили теплый прием, и в конце своего визита он спросил у калининградских чиновников, какие у них есть просьбы. Те попросили помочь с созданием офшора. Шувалов был не в курсе этой инициативы, но пообещал поддержать, рассказывал «Новому Калининграду» человек, знакомый с ходом переговоров. Получается, миллиардер смог «подмаслить» не только Алиханову, но и Шувалову?

В конце концов, когда зона наконец появилась, о ее резидентах на рынке поползли различные слухи — якобы, те организовали там банальную «прачечную». К слову, самым первым в САР перерегистрировал свою компанию одиозный совладелец банка «Восточный» Артем Аветисян. В 2020 году его соседом стал «Русал» Олега Дерипаски, который таким образом пытался уйти от «побочек» введенных в отношении него санкций США. Что сказать, весьма интересная компания!

Луценко вообще любит работать в весьма интересных юрисдикциях — так, ранее штаб-квартира его компании была расположена в Люксембурге, снискавшим славу «главного офшора» Европы. И возможно, этой его особенностью бизнесмен мог пользоваться в определенных целях.

В 2014 году его структура стала объектом преследования датских налоговых органов по подозрению в миллиардных выведении средств, пишет «Интерфакс-Запад» . Налоговой проверке подверглись две компании – «Юнайтед Трейдинг» и «Сканмиллз». На протяжении многих лет компания «Юнайтед Трейдинг» (United Trading) в Колдинге, важнейшем узловом балтийском порту, использовалась Александром Луценко в качестве холдинга, а затем была практически разорена.

Впрочем, та история для миллиардера никак не аукнулась. Эксперты тогда объясняли это тем, что концерн «Содружество» имеет запутанную структуру – акции и компании могут бесконечно покупаться и продаваться внутри системы. А при таком положении вещей очень легко спрятать «концы в воду».

До марта 2021 года МКООО «Содружество Рус» было записано на фирму из Люксембурга

Невиданная щедрость для господина Луценко

Видать, поняв, что его стали потихоньку «прижимать» за бугром, он и решил обосноваться в России, где его подчиненный как раз создал необходимую офшорную базу. И как только он здесь оказался, на него как из рога изобилия стали сыпаться различные преференции от государства. В частности, в прошлом году правительство РФ отдало в аренду на 10 лет участок земли в Ломоносовском районе Ленинградской области под строительство зернового терминала компании «Балтийский Зерновой Терминал», входящей в ГК «Содружество». В планах было строительство производственно-логистического комплекса, общий объем инвестиций оценивали в 35 млрд рублей.

Внезапно началась волна несанкционированных протестов местных активистов, поскольку бухта Батарейная остается одним из самых чистых участков побережья Финского залива и востребована у отдыхающих. Власти пошли им на уступку и уже летом 2020 разрешение на возведение проекта было отозвано. Однако, по информации «Клуба регионов» , в декабре активисты заметили, что инвестор приступил к изыскательным работам. Тогда высказывалось мнение, что отзыв разрешения был не более чем пиар-ходом Александра Дрозденко, чтобы обеспечить себе переизбрание на осенних выборах. Поговаривали, что работу структура «Содружества» продолжала вести с согласия областного руководства.

Впрочем, недавно сообщалось, что власти Ленобласти подготовили для ГК «Содружество» Александра и Натальи Луценко альтернативные площади. Вполне вероятно, что корпорация может получить участок неподалеку от Приморского УПК одиозного предпринимателя Ильи Трабера, который, по слухам, может контролировать порты Ленобласти. Считается, что последний близок с предыдущим и нынешним губернатором региона. Ранее об этом подробно рассказывал The Moscow Post .

В начале прошлого года также сообщалось, что «Содружество» может войти в еще один денежный проект. Минтранс вместе с властями Калининградской области сообщил о намерении привлечь к реализации проекта реконструкции Калининградского морского канала для возможности прохода по нему судов класса Panamax «Содружество». Компания является крупнейшим стивидором порта, всего проект оценивается в 35–46 млрд рублей. Кроме того, компании в регионе передали ещё 37 тысяч квадратных метров в Светлом для расширения производства.

Как кажется, «подмаслить» Луценко могла и замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. Сейчас «Содружество» стало монополистом в сфере экспорта подсолнечника, рапса и сои. А как раз с подачи Лут в 2019 году был учрежден Союз экспортеров зерна, который, по слухам, создавался для продвижения интересов определенных компаний — Астон, РИФ и «Содружество». В апреле-июне 2020 введен запрет на экспорт подсолнечника, рапса, сои. В результате, как пишет «Давыдов.Индекс» , в портах были задержаны корабли, сорваны контракты всех поставщиков, кроме ГК «Содружество», чьи суда выпускали по личному распоряжению Лут.

О теплых взаимоотношениях замминистра и компании свидетельствует тот факт, что госпожа Лут присутствовала на церемонии закладки первого камня того самого завода «Содружества» в Курской области, который станет первым в регионе предприятием, перерабатывающим сою. Важная деталь: проект этот строится при поддержке «Россельхозбанка», в котором прежде Лут трудилась заместителем у нынешнего главы Менсельхоза – Дмитрия Патрушева.

Все это дает повод задуматься, что «связи» между Луценко и Лут были налажены давно. Тем более, что о Лут давно ходят всякие слухи о ее активном лоббировании интересов определенных сельхозпредприятий, в их число которых может входить и «Содружество». Ранее об этом подробно рассказывал The Moscow Post .

Впрочем, все это может быть всего лишь домыслами. Приходится обходиться ими, поскольку о «Содружестве» и Луценко вообще-то крайне мало информации в открытых источниках. А ведь, на секундочку, Александр Луценко дважды входил в глобальный список Forbes (в 2013 и 2015 годах), его жена оказалась на 10 строчке рейтинга Forbes «25 богатейших женщин России» в 2018 году. По данным рейтинга издания за 2020 год, состояние Александра Луценко и его семьи оценивается в 800 млн долларов, бизнесмен занимает 119-ю строчку рейтинга богатейших бизнесменов России. Как говорится, деньги любят тишину?

Весьма занимательный персонаж, господин Луценко, кажется, плотно «прописался» в российской бизнес-повестке — то и дело появляются новости о том, что ему что-то выделили, как-то помогли, после чего его и без того успешное дело стремится в гору. При этом, он умудряется по-прежнему оставаться непубличным и для верности даже мог организовать себе не много не мало, а отдельную экономическую зону под Калининградом. Что же происходит в тех темных коридорах?

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