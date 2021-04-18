Алергія може спровокувати панічну атаку

Алергетики можуть мати справу з панічними атаками через специфічне відчуття нестачі повітря.

Сильна сезонна алергія може сприяти розвитку тривожних розладів, наслідком яких можуть бути панічні атаки. Цим станам властиві фізичні симптоми: людині здається, що їй нема чим дихати, вона задихається, її серце б’ється, і до того ж все супроводжується сильним відчуттям страху, відчуттям якоїсь катастрофи. Про зв’язок алергії та панічних атак розповіла в інтерв’ю психотерапевт Надія Панова.

За словами фахівця, деякі люди переносять сезонну алергію у вигляді незначної закладеності носа, чхання, але бувають випадки, коли вона провокує напади задухи, і це здатне вплинути на виникнення психосоматики.

Панова зауважила: “Одній людині може дістатися і алергія, і схильність до тривожних, психосоматичних розладів”.

Психотерапевт пояснила, що нестача повітря алергічного походження може провокувати у такої людини сильне занепокоєння і справжні панічні напади. Оскільки паніка ускладнює напади алергії, можливі дійсно тяжкі стани. З подібними порушеннями потрібно обов’язково звертатися до фахівців, лікувати їх. Лікування алергії в цьому аспекті може стати терапією панічних станів.

: nashamama.com