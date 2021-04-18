Першу платну дорогу в Україні можуть почати будувати вже у 2021 році

У поточному році можуть розпочатися будівельні роботи на першій в Україні концесійній дорозі.

Про це під час Українського форуму транспортної інфраструктури повідомив очільник «Укравтодору» Олександр Кубраков.

За його словами, тендер на перший проект концесійних доріг відомство зможемо оголосити найближчим часом.

«Будівельні роботи за цими проектами почнуться вже в кінці року – початку наступного», – заявив Кубраков.

Він зазначив, що «Укравтодор» зараз працює з бюджетним комітетом Верховної Ради і відповідними міністерствами для того, щоб внести необхідні зміни до Бюджетного кодексу.

: ampercar.com