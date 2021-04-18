Стали відомі подробиці розставання Дженніфер Лопес і Алекса Родрігеса

Вчора 51-річна Дженніфер Лопес і 45-річний Алекс Родрігес оголосили про розставання – вони вирішили залишитися друзями після кількох спроб врятувати свої відносини.

За словами інсайдерів, про своє майбутнє співачка і колишній бейсболіст говорили за тиждень до розриву і прийняли рішення піти різними шляхами. При цьому вони дійсно залишилися друзями.

Вони провели час разом в Домініканській Республіці минулого тижня і вирішили, що для них буде краще піти різними шляхами. Їх розрив був дружнім,- розповів інсайдер виданню People.

Інше джерело стверджує, що ініціатива про розставання виходила від співачки. Він зазначив, що після численних чуток про зради Родрігеса довіра Лопес до нареченого помітно похитнулася, і вона перестала відчувати себе щасливою поряд з ним.

Вона радіє ухваленому рішенню, тому що знає, що Алекс залишиться в її житті, але буде присутній в ньому вже в іншій якості, – сказав анонім.

Родрігес ж з повагою поставився до бажання Лопес, але надії на возз’єднання з нею не залишає.

Він дуже сподівається, що вони знову будуть разом, – додав інсайдер.

На новину про розставання пари відреагувала і 30-річна зірка реаліті-шоу Медісон ЛеКрой, з якою Родрігесу недавно приписували роман. У короткому коментарі виданню Page Six вона побажала парі всього найкращого.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес почали зустрічатися в 2017 році. Через два роки спортсмен зробив співачці пропозицію і подарував їй каблучку вартістю 1,8 мільйона доларів. Але весілля пара з різних причин відкладала кілька разів. У Родрігеса і Лопес є діти від попередніх шлюбів, які за час відносин батьків встигли зблизитися і стали справжніми друзями.

: wworld.com.ua