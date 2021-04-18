«Привезла в Париж новую моду»: в сети набросились на Мендель из-за ее странного образа во Франции

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский посетил Париж с официальным визитом, где провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Однако от внимания пользователей соцсетей не ушел странный образ пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель.

Как видно на снимках с пресс-конференции по итогам встречи, Мендель повесила очки на глубокое декольте. Эта деталь и вызвала в сети волну критики.