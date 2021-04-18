Золотая «Укрзализныця»: 12 миллиардов ущерба за год

Борьбу с коррупцией в «Укрзализныце» декларируют СБУ, ГБР, Нацполиция и НАБУ. В антикоррупционном бюро есть даже отдельный отдел детективов, который занимается железной дорогой.

Но несмотря на ряд правоохранительных органов реальных изменений нет — схемы, о которых все знают, не меняются годами.

Общий ущерб «Укрзализныци», по результатам прошлого года, достиг 12 млрд грн, 8 млрд грн из которых — из-за потерь на грузовых перевозках, но и НАБУ, и САП уголовное производство против людей с орбиты Саакашвили открывать отказываются.