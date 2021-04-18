62-річна Мадонна в молодіжному образі підкорила своїм виглядом

Американська 62-річна співачка Мадонна поділилася з шанувальниками новими фото, на яких позувала у стильному вбранні від Gucci. Шанувальники прийшли в захват від зовнішнього вигляду зірки.

Відповідні знімки Мадонна опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Артистка з’явилася перед камерою в костюмі, який складається з синіх шортів та різнобарвної куртки. Свій образ вона доповнила чорною кофтою, колготами в сітку і масивними черевиками.

Волосся у співачки на фото розпущене й красиво вкладене. На обличчі вона зробила легкий повсякденний макіяж в натуральних відтінках.

Користувачі мережі оцінили новий кадр знаменитості. Вони засипали Мадонну компліментами, зазначивши, що вона виглядає дуже молодо і стильно.

“Неймовірна”, “Красива”, “Ти така гаряча”, “Вау, дуже стильний і молодіжний образ. Та й ви маєте чудовий вигляд як на свої роки”, – написали люди.

: tvgid.ua