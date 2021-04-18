Как Алексей Басов и Анатолий Малыш «распилили» 500 миллионов «Мотор-Сич»

После скандала вокруг национализации и последующей продажи «Мотор-Сич» СБУ вновь взялась за двух аферистов, устроивших грандиозных распил — Алексея Басова и Анатолия Малыша. О том, кто такие Алексей Басов и Анатолий Малыш мало кто знает, а зря…

Руководители фракции партии «Новая политика» в Запорожском городском совете через фирмы из орбиты ОАО «Мотор-Сич» получили без конкурса или разыграли между собой более полумиллиарда.

Новый виток вокруг ситуации с холдингом «Мотор-Сич», СБУ, китайскими компаниями и новым инвестором Александром Ярославским затронет и местную политику. Законные сборы акционеров рано или поздно состоятся и помимо смены менеджмента холдинг ждет полный аудит. Что коснется и связанных компаний-подрядчиков, которые получали бюджетные деньги с существенными нарушениями. Вовлечен в процесс и Вячеслав Богуслаев, который пытается разобраться в том, что же наворотили его горе-управленцы Басов и Малыш.

Старая закалка

Длительное участие Вячеслава Богуслаева в запорожской политике воспринималось им не столько как имиджевая история, а как социальная нагрузка. Заводя сотрудников своих предприятий в городской и областные советы он хотел видеть результаты: «Вот это построено/отремонтировано с нашей помощью». Хотел оставить свой след в истории Запорожья.

Командовал депутатами на протяжении многих каденций Анатолий Малыш — представитель по связям с общественностью «Мотор-Сич» и глава наблюдательного совета. Помимо решений вопросов завода с местной властью он начинал с того, что заводил фирмы своего сына Артема «Итмос-Имплант» и «Бриз-Медикал» на тендеры по эндопротезам (которые производит «Мотор-Сич»), разыгрывая их с семьей Завгородних, которые также были связаны с «Мотором». А затем начал пользоваться своим политическим влиянием по полной.

Так что, когда в 2016 году в городской и областной советы зашла «моторовская» фракция под флагом партии «Новая политика» Малыш локтями распихивал конкурентов, чтобы остаться «у руля». Больше всего он остерегался амбициозного Алексея Басова, начальника отдела технической документации ОАО «Мотор-Сич», который возглавил городскую фракцию «Новой политики». Но благодаря Малышу это было лишь на бумаге.

Поскольку Богуслаевым была поставлена задача активно участвовать в городской политике, фракция сформировала большинство с «Оппозиционным блоком» и «Нашим краем», дав необходимые голоса. После чего Анатолий Малыш начал, в традиционной для себя манере, требовать подряды за эти самые голоса. В его распоряжении были все компании связанные с «Мотором», да и одному из главных доверенных лиц Богуслаева никто не смел перечить-такая политика на предприятии. Каким образом получались подряды и куда затем шла прибыль никто не следил.

Вячеслав Богуслаев в это время вышел на завершающую стадию сделки с китайскими инвесторами. Затем СБУ заблокировала сделку и арестовала акции предприятия. До местной ли политики в этот момент? Тем не менее Богуслаев отреагировал на поступающую информацию и назначил ответственным за политику Алексея Басова. Но его быстро взял в оборот Анатолий Малыш, объяснив, что шеф далеко и занят глобальными проблемами, а тут уже все налажено и деньги текут десятками миллионов, а он получает на заводе каких-то 800 тысяч грн. в год. Басов перспективы оценил и парочка продолжила «доить» городской бюджет.

Вот несколько примеров компаний, которые продолжают получать подряды сейчас:

ООО «Строительная компания «Будинфраструктура» (ЕДРПОУ 2300993)

Зарегистрированная в июле 2018 года компания через несколько месяцев начала выигрывать миллионные тендеры от коммунальных учреждений Запорожья. Согласно данным Prozorro все 33 закупки были неконкурентными, а общая сумма подрядов составила 46 млн. грн.

Среди связанных лиц компании есть Сергей Евтушенко — бывший бизнес-партнер Евгения Анисимова, ныне весьма близкий к «Мотору».

ООО «1000 Услуг Запорожье» (ЕДРПОУ 43379032). Зарегистрированная в декабре 2019 года компания в апреле 2020 получила 3,5 млн грн. от Управления капитального строительства городского совета Запорожья. Компания была зарегистрирована на Максиму Булаву. СМИ нашли это предпринимателя в реестре судебных решений — он украл у своей матери из квартиры эфирный приемник «Romsat» ценой 399 грн. После чего компания была перерегистрирована на профессионального «фунта» Руслана Мерзлякова. Только взгляните на количество зарегистрированных на него компаний:

А затем переоформлена на ещё одного «фунта» — Михаила Иванова. Его карта связей выглядит скромнее:

ООО «Метинпром» (ЕДРПОУ 42436969) — 12 закупок от Департамента по управлению ЖКХ Запорожского городского совета на сумму 9,2 млн. гривен.

ООО «Анстрой» (ЕДРПОУ 40845172) — 23 подряда на 46 млн. грн.

И фирма зарегистрированная по тому же адресу и получавшая подряды от тех же заказчиков ООО «Анстрой проект» (ЕДРПОУ 43377889) — 28 закупок на 2,86 млн. грн.

ФЛП Белоусов Олег Викторович (ЕДРПОУ 2970119478) — 15 закупок на 10,78 млн грн.

Другие компании и лица связанные с «Мотором» за 4 года без всяких конкурсов получили от горсовета подрядов на 509 млн. гривен. Наибольшее количество было получено от следующих заказчиков:

КП «Управление капитального строительства» — 181,49 млн. грн.

КП «Запорожремсервис»- 71,89 млн. грн.

Департамент по управлению жилищно-коммунального хозяйства Запорожского горсовета — 70,87 млн. грн.

КП «Запорожэлектротранс» — 65,56 млн. грн.

Департамент образования и науки Запорожского горсовета — 40,85 млн. грн.

Районная администрация Запорожского городского совета Коммунарского района — 17,18 млн. грн.

КП «ЭЛУАД» 15,94 млн. грн.

КП «Наш Город» — 21,31 млн. грн.

Районная администрация Запорожского горсовета по Шевченковскому району — 6,59 млн. грн.

Вот список связанных с «Мотор-Сичью» компаний, которые получали подряды:

Любые возникающие у правоохранителей вопросы Басов с Малышем решали депутатскими корочками и произнесением фамилии «Богуслаев». Дошло в итоге до того, что подряды стали завышаться на 70%!

Видимо тут уже перестали закрывать глаза и дело взялась расследовать полиция: на ремонте детских площадок из 760 тыс. грн — 535 тыс. грн завышение цены!

Так что сейчас Анатолия Малыша и Алексея Басова ожидает крайне незавидная участь. Прикрывать их Вячеслав Богуслаев не будет, поскольку им ставили задачу строить, а не воровать. Новый инвестор Александр Ярославский в курсе махинаций Анатолия Малыша на Мотор-Сичи, судя по публикации на сайте его фонда «DCH»: Анатолий Малыш и схемы фиктивного возмещения НДС через «Мотор-Сич». О китайских инвесторах и говорить нечего — им с таким проблемным активом только махинаций с бюджетными деньгами не хватало. Так что фигурантов ждет судьба незавидная.

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