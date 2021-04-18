Назван управитель “трубы Медведчука”

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), выбрал победителем конкурса на передачу в управление части магистрального нефтепродуктопровода “Самара – Западное направление” компанию “Укртранснафта”.

Об этом пишет БизнесЦензор со ссылкой на АРМА.

Вторым участником конкурса было ООО “ПрикарпатЗападтранс”, которая управляла трубопроводом до решения о его ареста.

“Победитель полностью соответствовал установленным критериям отбора и предложил наиболее выгодные экономические предложения. Кроме того, в отношении другого конкурсанта – ООО “ПрикарпатЗападтранс” – определением Высшего антикоррупционного суда Украины от 23 февраля предусмотрен запрет на пользование и распоряжение указанным активом”, – подчеркивается в сообщении.

В АРМА уточнили, что “Укртранснафта” готова обеспечить доход от управления активом в сумме 29 млн грн, тогда как “Прикарпатзападтранс” предлагал только 26,5 млн грн. Предложенный “Укртранснафтой” гарантированный платеж в госбюджет – 1,1 млн грн, тогда как конкурент предлагал 1 млн грн.

Следующий этап отбора предусматривает проведение оценки активов и заключение договора об управлении между Нацагентством и АО “Укртранснафта”.