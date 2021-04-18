У штаті Колорадо продають “маріхуанові” автомобільні номери

14 індивідуальних номерних знаків будуть продані з аукціону, а виручені кошти підуть на благодійність.

Торги триватимуть до 20 квітня (в американському позначенні 4/20) до 4:20 за місцевим часом у Колорадо. Цифри не випадкові – 420, 4:20 або 4/20 є сленговим позначенням для канабісу.

Всюди, де можливо отримати індивідуальньні номерні знаки для автомобіля, існують певні обмеження, щодо тексту на табличках. Наприклад, один чоловік із США мав проблеми з перереєстрацією свого номерного знаку з написом IM GOD (Я БОГ). З іншого боку, персональні номери можуть бути не лише цікавими, а й дорогими – власник старого універсала Volvo, наприклад, продає машину за 20 мільйонів доларів, оскільки за нею закріплений унікальний номер з написом New York, зараз видавати номери з такими написами офіційно заборонено.

Влада штату Колорадо пропонує цілком легальні номерні знаки з написами, пов’язаними з маріхуаною. Загалом на аукціоні буде продано 14 табличок з написами “BONG”, “GANJA”, “TEGRIDY”, “HASH”, “INDICA”, “SATIVA”, “HONEY”, “STASH”, “ISIT420” та подібними.

Номерний знак із текстом “ISIT420”, наприклад наразі має найвищу ставку більше 6500 доларів. Губернатор штату Джаред Поліс схвалив ці зусилля у своїй заяві, сказавши, що держава “пишається своєю творчістю та винахідливістю”, а представник транспортного департаменту каже, що з нетерпінням чекає побачити, який номерний знак принесе найбільше грошей.

Усі кошти від продажу незвичайних номерних знаків будуть передані “Комітету з фінансування інвалідів Колорадо” (Colorado Disability Funding Committee). Представник фонду заявив, що гроші підуть на підтримку нових та інноваційних програм для громади інвалідів штату.

: auto.24tv.ua