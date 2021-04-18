Финансовое «фиаско» олигарха Пумпянского?

По итогам 2020 г. СКБ-банк принес убытки почти 4 млрд руб. Куда могли уйти деньги?

За январь-сентябрь прошлого года СКБ-банк, входящий в группу «Синара» Дмитрия Пумпянского получил убыток 4,1 млрд руб. Судя по итогам года, за три месяца олигарху не удалось исправить ситуацию в своем кредитном учреждении. Может, Пумпянский не особо и старался?

Были дела поважнее. Например, покупка Трубной металлургической компанией (ТМК), принадлежащей олигарху, 86% акций Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) у его владельца Андрея Комарова. В результате на рынке появился настоящий трубный монстр.

Видимо за подготовкой этой суперсделки и другими заботами, связанными со строительством объектов Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 г., Пумпянский совсем забросил свой банк.

В этом году СКБ-банк продолжил наращивать убытки. С начала года его активы уменьшились на 12,8 млрд руб., прибыль – на 820,5 млн руб. (89,4%)., кредиты предприятиям и организациям – на 62,6%. В банк перестали обращаться?

В 2015 г. СКБ-банк был выбран в качестве санатора Газэнергобанка (ГЭБ), ранее входящего в группу «Лайф». Тогда директор департамента маркетинга Локо-банка Денис Зверик оптимистично оценивал будущее банка.

«Из ГЭБ не наблюдалось массового бегства клиентов, портфель вкладов сократился всего на 700 млн руб. С высокой вероятностью, СКБ-банк сохранит до 80–90% текущей базы клиентов ГЭБ».

Его слова приводил «Коммерсант».

На санацию ГЭБ планировали выделить до 23,2 млрд руб. на 10 лет под 0,51% и до 2,3 млрд руб. на докапитализацию или поддержку ликвидности. По итогам 2020 г. ГЭБ получил убыток 1 млрд руб. Пять лет санации коту под хвост? А деньги, выделенные на нее, наверное, уже потрачены.

С начала года ГЭБ так и не вышел в плюс, хотя уменьшил свой убыток. Зато активы банка похудели 12,3 млрд руб., почти такую же сумму, как и у СКБ-банка.

Председателем правления ГЭБ является Денис Ошев, который с 2006 г. работал в СКБ-банке., а потом вдруг оказался в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). С 22 сентября 2015 г. по 12 февраля 2016 г. занимал должность антикризисного управляющего отдела сопровождения деятельности временных администраций Департамента реструктуризации финансовых организаций.

Этого небольшого времени присутствия Ошева в АСВ вполне хватило, чтобы ГЭБ был передан на санацию СКБ-банку. После ухода из АСВ банкир стал советником председателя правления ГЭБ, вскоре вошел в совет его директоров, а в 2018 г. занял должность председателя правления ГЭБ.

Наверное, это случайное стечение обстоятельств, хотя очень похоже на банковскую «спецоперацию». Глава ЦБ Эльвира Набиуллина правду никогда не откроет, так как не комментирует работу действующих банков. А после отзыва у банков лицензии их вкладчикам ее комментарии как мертвому припарки.

ГЭБ «прославился», когда его сотрудники всучили слабовидящей пенсионерке два договор на невыгодных условиях. Один из них был даже не с банком, а с «Альфа-страхованием». Когда пенсионерке понадобились деньги на глазную операцию, то оказалось, что снять можно только половину денег. Расхлебывать эту историю пришлось дочери клиентки банка, матери троих детей.



ГЭБ занимается откровенным мошенничеством.

«Мы позвонили в «Газэнергобанк», там лишь пожали плечами, мол, договор не с ним, а с «Альфа-страхованием», туда и звоните, — рассказывает дочка пострадавшей. Я мать троих детей, сейчас нахожусь в декрете, работает только муж. Как мы будем искать деньги на операцию — просто не представляю, — плачет Наталья. — Самое ужасное для меня — смотреть сейчас маме в глаза. Понимаете, она была воспитана так, что честь — прежде всего. Раньше бабушкам уступали место в автобусе, переводили через дорогу, а сейчас переводят их деньги, и не стесняются».

Неудивительно, что у Натальи, дочери пенсионерки, осталось негативное мнение о сотрудниках ГЭБ, которых она называет мошенниками.

Похоже в банке, действительно, любят заниматься очковтирательством. Два дня назад ГЭБ отрапортовал, что занял 18-е место в рейтинге самых активных банков в социальных сетях за I квартал 2021 года.

«Газэнергобанк показывает положительную динамику вовлеченности пользователей в социальных сетях, таким образом, это подтверждает открытость банка, его профессиональный подходи правильно подобранную стратегию взаимодействия со своими клиентами».

Так прокомментировал новость Денис Ошев. О том, что банк по размеру активов занимает 94 место в России, а по прибыли только 384 председатель правления ГЭБ почему-то не упомянул. Как и об уменьшении активов банка на 12 млрд руб.

Полученные от АСВ деньги на санацию ГЭБ СКБ-банк мог вывести в офшоры. В феврале 2019 г. стало известно, что компания TMK Steel Holding Limited купит акции СКБ-банка на сумму 9 млрд руб. Сказать – не значит сделать. Покупкой могли скрыть передачу акций аффилированной структуре. Кто-то назвал бы это выводом активов банка.

Финансовые показатели ГЭБ с 2019 г., когда якобы в банк влили деньги, не сильно отличается от сегодняшних.

СКБ-банк ни раз попадал в скандалы. В 2016 г. на него пожаловалась пенсионерка из Екатеринбурга Марина Мальцева. У нее был открыт вклад «Пенсионный», по условиям договора банк не имел права менять процент в течение трех лет.

В один прекрасный день, когда Мальцева решила пополнить вклад, от нее вдруг потребовали подтверждение происхождения денег.

«Я, признаться, испытала шок. Чуть инфаркт не случился, понимаете, — со слезами говорит ошарашенная пенсионерка. – От обиды не знала, что сказать… Всю жизнь копишь копейки и тут такое! Пусть все вкладчики теперь узнают, что такое «СКБ-банк», пусть будут начеку, ведь наверняка это не единственный случай. Сейчас собираю документы для юриста, чтобы подать иск в суд о компенсации морального вреда».

Марину Мальцеву сотрудники СКБ-банка фактически унизили, подвергнув сомнению ее честность. Об этой истории писало издание «Регионы онлайн».

Самое горькое в случаях с пенсионерами то, что сотрудники ГЭБ и СКБ-банка отыгрываются на людях, которые всю жизнь горбатились на государство, а сейчас получают копейки. В отличие от олигарха Дмитрия Пумпянского, состояние которого в 2020 г. составило $1,8 млрд. Российским пенсионерам такие деньги не снятся в самых радужных снах.

Банкиры Пумпянского могут сознательно издеваться над пенсионерами, так как банкам невыгодны пенсионные вклады, у которых высокий процент. Социально ответственной такую позицию точно не назовешь. С банками Пумпянского надо держать ухо в остро?

Это подтверждает скандал, когда СКБ-банк пытался нагреть своих клиентов на незаконной комиссии после заключения кредитных договоров. В результате клиенты оказывались злостными неплательщиками.



СКБ-банк славится неприятными «сюрпризами» для клиентов?

На сайте «Отзовик» СКБ-банк рекомендуют всего 26% из тех, кто сталкивался с работой кредитного учреждения. Вот только несколько отзывов клиентов, которые остались недовольны предоставляемыми им услугами.

ГЭБ также не может похвастаться обилием положительных отзывов, зато отрицательных – хоть отбавляй. С мнением клиентов банка можно познакомиться на сайте «Сравни».

Есть, конечно, и такие, кто остались довольными услугами СКБ-банка и ГЭБ, но они в явном меньшинстве. Впрочем, каждый потенциальный клиент волен сам решать, обращаться ему в банки Дмитрия Пумпянского или нет.

СКБ-банк имеет 19 «дочерних» структур, через некоторые могут выводиться деньги. Иначе трудно объяснить финансовые результаты работы, например, ООО «СКБ Лаб». Компания с 2016 г. не имеет прибыли при положительной выручке. В 2020 г. она составила 207 млн руб., а компания получила убыток 134 млн руб.

ООО «Партнер БГСКБ», в котором работают 345 сотрудников выручки вообще не имеет, убыток – 300 млн руб. ООО «Дело» при выручке 43 млн руб. получило убыток 238 млн руб. Получается, что банкир из Дмитрия Пумпянского – никакой.

Придется рассчитывать на другие свои структуры. В марте АО «Синара-Девелопмент» заключила договор ГКУ СО «УКС Свердловской области» на выполнение работ по строительству спортивного объекта. Сумма сделки — 12 млрд руб. Не будут ли они выведены через банки Пумпянского?

Олигарху не впервой рассчитывать на государственную помощь. В январе ООО «Уральские локомотивы» заключили контракт с АО «ТД «РЖД» на 145 млрд руб. За эти деньги будут поставлены электропоезда «Ласточка».

ООО «Уральские локомотивы» с 2014 г. почти ежегодно перезакладывалась Сберу. Государственный банк помогает олигарху вести бизнес?

Поговаривают, что покровителем Дмитрия Пумпянского может быть Аркадий Ротенберг, курирующий РЖД, один из самых близких друзей Владимира Путина. Если так, то за олигарха и его банки можно не беспокоиться. Все у них будет хорошо.

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