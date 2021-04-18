Российского депутата заподозрили в сексуальной связи с проституткой-школьницей

В Брянской области депутата Дятьковского районного Совета народных депутатов задержали по подозрению в сексуальной связи с занимающейся проституцией школьницей.

Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России.

По предварительным данным, преступление было совершено в период с февраля по март 2021 года. Депутат вызвал проститутку к себе домой. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 134 («Совершение полового сношения с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Также задержана 19-летняя россиянка, которая, по версии следствия, была сутенершей школьницы. Против нее возбуждено дело по части 3 статьи 240 («Вовлечении потерпевшей в занятие проституцией») УК РФ.