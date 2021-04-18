У похищенного российского бизнесмена вымогали 100 миллионов рублей

В Астраханской области завершилось расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы (ОПГ), которые похитили российского бизнесмена и вымогали у него 100 миллионов рублей.

Об этом в пятницу, 16 апреля, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Хегай.

Как сообщил источник «Ленты.ру», организатор преступления ранее также входил в одну из местных преступных группировок. Сейчас он находится в международном розыске.

Как считает следствие, лидер ОПГ привлек в нее еще троих фигурантов для похищения предпринимателя. После продолжительной слежки за жертвой злоумышленники похитили ее и удерживали в палатке на одном из островов области.

Сообщники угрожали убить мужчину и его родственников, если тот не заплатит им 2,5 миллиона долларов. Затем они уменьшили сумму до 100 миллионов рублей — потерпевший согласился отдать деньги вымогателям. Когда он оказался на свободе, сразу же заявил в полицию о случившемся.

Уголовное дело по трем фигурантам передано суд.