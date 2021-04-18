Жириновский предложил перекрыть Днепр дамбой

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил построить дамбу у истоков Днепра, чтобы заставить Украину подать воду в Крым. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что ничего строить будет не нужно, «самого факта угрозы будет достаточно, чтобы вразумить Киев».

«Украину можно быстро заставить подать воду в Крым. Достаточно просто начать строить дамбу у истоков Днепра в Смоленской области», — написал депутат.

В апреле 2014 года подача воды из Днепра на Крымский полуостров через Северо-Крымский канал была перекрыта. В 2017 году Украина построила дамбу в Херсонской области, перекрывшую пресное водоснабжение, после чего полуостров начал испытывать проблемы с поставкой воды. В октябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал о решении выделить Крыму более 50 миллиардов рублей на обеспечение водоснабжения, а президент Владимир Путин заверил, что власти не намерены экономить на решении проблемы водоснабжения Крыма.

Притоки Днепра орошают девять густонаселенных регионов Украины, среди которых Полтавская, Запорожская и Херсонская области. Также на берегу реки расположен Киев.