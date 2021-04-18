Британський пенсіонер виграв у лотерею 116 тисяч фунтів, бо забув вдома окуляри

80-річний житель Великобританії Денис Фосітт виграв у лотерею EuroMillions £116 тисяч внаслідок того, що забув вдома окуляри і не зміг вибрати числа на які хотів поставити.

Я пішов оплачувати квиток і попросив даму за прилавком дати мені квиток з випадковими номерами (Lucky Dip), — розповів переможець. Фосітт і його 75-річна дружина Енн грають в лотерею EuroMillions щотижня, пише BBC.

При покупці квитка на будь-яку гру національної лотереї Великобританії у гравця є можливість вибрати свої власні числа або отримати Lucky Dip. Це квиток з випадково згенерованими комбінаціями цифр, які лотерейний термінал вибирає за людину.

За словами чоловіка, він відразу подумав, що цього разу йому пощастить, і сказав про це дружині. Наступного ранку пенсіонер дізнався про виграш.

«Щоб відзначити, Денис випив крапельку віскі, а я — трохи хересу», — розповіла Енн Фосітт.

За її словами, коли «цей жахливий Covid піде і стане безпечно», сім’я влаштує велику вечірку. Пара планує частково витратити виграш на благоустрій саду та ремонт будинку. Також пенсіонери збираються купити новий телевізор, плиту і матрац, але більшу частину грошей вони вирішили віддати дочкам і онукам.

: new-s.com.ua