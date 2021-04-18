У столиці не буде маршруток. Стало відомо, коли це станеться

Маршрутні таксі можуть зникнути у Києві. Причому, це відбудеться досить швидко, пообіцяв мер міста.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, на сьогоднішній день маршрутки виконують свою функцію, тобто, перевозять пасажирів і здійснюють це регулярно.

“Маршрутки ми не можемо заборонити, вони виконують свою функцію. Але ми робимо все для того, щоб закуповувати сучасний і комфортний громадський транспорт для великої кількості пасажирів”, – зазначив голова Київської міської державної адміністрації.

Кличко переконаний, що тільки маючи достатню кількість громадського транспорту, можна витіснити маршрутки з міста. За слова мера, це відбудеться через два-три роки. Раніше ж прибрати цей вид транспорту з вулиць столиці не вийде.

Також мер Києва нагадав, що “за останні кілька років” місто закупило більше 300 автобусів та понад 100 трамваїв.

: bigkyiv.com.ua