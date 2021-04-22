Одесский Евротерминал продолжает плевать на законы Украины и грабить перевозчиков

Экспедиторские компании — члены Ассоциации международных экспедиторов Украины (АМЭУ) — ООО «Интер Транс Лоджистикс», ООО «С.М.Т.- ЛТД» и ООО «Юнимар Логистик» подали исковое заявление к ООО «Евротерминал» о возмещении средств в двойном размере за нанесенный материальный ущерб из-за незаконного взимания платы за проезд грузовиков вышеуказанных компаний в Одесский морской порт.

Основанием для предъявления требования о возмещении вреда является нарушение ООО «Евротерминал» установленных требований относительно осуществления хозяйственной деятельности, а именно — злоупотребление монопольным (доминирующим) положением на рынке. Указанное нарушение предусмотрено п. 2 ст. 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции».

АМЭУ 31 января 2017 года направила в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заявление о наличии признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в действиях ООО «Евротерминал» при предоставлении ее участникам услуги проезда в Одесский порт.

В результате АМКУ принял решение «О нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и наложении штрафа», согласно которому ООО «Евротерминал» было признано таким, которое с марта 2016 по ноябрь 2017 года занимает доминирующее положение на рынке услуг, связанных с обслуживанием грузовых транспортных средств, без оплаты которых заезд в Одесский порт является невозможным, с долей 100%. Также согласно решению АМКУ в отношении ООО «Евротерминал» наложен штраф в размере 5 369 399 (пять миллионов триста шестьдесят девять тысяч триста девяносто девять) рублей.

ООО «Евротерминал», согласно выводам АМКУ занимает доминирующее положение на рынке услуг, связанных с обслуживанием грузовых транспортных средств для доступа в Одесский порт, отмечает, что эти средства выплачиваются за пользование комнатами отдыха, бытовыми приборами, душевой кабиной и другим, хотя оказывается, что водители не пользуются ничем из указанного и единственной целью является необходимость попасть к терминалам Одесского порта для погрузки или разгрузки.

На данный период только три компании подали иски в суд, и если данная ситуация не изменится и с экспедиторов продолжат необоснованно взимать плату — не исключена подача новых исков.

Мы на протяжении уже нескольких лет работаем над обеспечением свободного проезда грузового транспорта в Одесский порт без необходимости платы за надуманные услуги. Для нас это является приоритетной задачей, и законодательство в нашей стороне. Мы поддерживаем инициативу наших членов и надеемся на решение вопроса в соответствии с буквой закона и, со своей стороны, будем предпринимать все необходимые меры для предотвращения и противодействия неправомерным ситуациям, — отметил президент АМЭУ Виктор Берестенко.

Ассоциация международных экспедиторов Украины представляет интересы 140 транспортно-экспедиторских компаний, которые ежедневно организуют перевозки товаров международной торговли, обеспечивая бесперебойное функционирование экономики. Основной задачей международных экспедиторов является оптимизация логистических процессов и международной торговли.

АМЭУ в своей деятельности ориентирована на развитие отрасли международных перевозок, повышение качества услуг и защиту интересов экспедиторов для повышения эффективности логистики в Украине. АМЭУ всегда настроена на сотрудничество и конструктивный диалог со всеми участниками цепи поставок.