Как дружба с Чемезовым сделала черемховского пацана Мащицкого миллиардером

Среди многочисленных активов г-на Мащицкого можно обнаружить и «Торговый комплекс» —уродливую и неблагополучную коробку в историческом центре Иркутска.

Газета Ведомости опубликовала расследование об одном из самых непубличных олигархов пост-ельцинского призыва.

Уроженец Черемхово Мащницкий сделал состояние еще в 90-е годы, в качестве приближенного кремлевского банкира, однако миллиардером международного калибра он стал только в десятые годы XXI века, благодаря тесным контактам с госкорпорацией «Ростех» Сергея Чемезова.

По информации газеты, г-н Мащицкий перебрался из Сибири в Москву в начале 90-х, и в те годы его основной бизнес базировался именно в Иркутске — компания бизнесмена «Сибмикс интернейшнл» поставляла древесину в Китай и Японию. Беря во внимание особенности лесного бизнеса той поры — насквозь бандитского и крайне опасного — можно предположить, что со связями в криминальном мире у Виталия Львовича был полный порядок.

Лесные деньги помогли Мащицкому выйти на денежный и крайне перспективный нефтяной рынок. В 1992 году бизнесмен создал компанию «Росинвестнефть», которая занялась восстановлением нефтяных скважин на Самотлорском месторождении, получив взамен право на продажу нефти, и уже к середине 90-х компания вошла в ТОП-5 крупнейших экспортеров нефти, хотя профессиональным нефтяником г-н Мащицкий никогда не был (в отличие, скажем, от Михаила Ходорковского).

Тогда же Мащицкий купил нефтяную компанию «Сиданко», которой принадлежал в том числе и Ангарский нефтехимический комбинат (АНХК), буквально через пару лет перепроданный все тому же Ходорковскому, но уже за существенно большие деньги. Пожалуй, в этой сделке угадывается главная деловая черта Виталия Мащицкого — покупать актив дешево, пользуясь связями и административным ресурсом, а продавать дорого, зачастую передавая актив либо государству, либо кому-то из придворных олигархов.

В конце девяностых и начале нулевых Мащицкий активно инвестировал в недвижимость и сферу развлечений, однако с кино у бизнесмена как-то не задалось, чего нельзя сказать о девелоперских проектах. За годы активной деятельности Мащицкий так или иначе участвовал в десятках проектов в самых разных сферах, и почти по всех у него оставались приятные отступные в виде коммерческих или жилых площадей.

Его VI Holding управляет более чем 100 000 квадратов офисной и торговой недвижимости в России и за рубежом. В их числе: иркутский Торговый комплекс, оставшийся в собственности бизнесмена со времен «Сиданко». Надо сказать, что данный ТЦ — шрам на историческом лице Иркутска. Уродливая коробка без внятного позиционирования, с дизайном а-ля 1993 год, ни разу толком не ремонтировалась и не перестраивалась, если, конечно, не считать за ремонт строительство дополнительных пристроев, которые в настоящее время облюбовали «быстрозаймы» и ломбарды самого сомнительного вида. При этом рынок продолжает оставаться прибыльным объектом в самом центре города, с одной из самых дорогих арендных ставок.

Однако все перечисленное — ничто в сравнении с по-настоящему крупными операциями, которые Виталий Мащицкий начал проворачивать в десятые годы, после восхода звезды Сергея Чемезова — друга юности бизнесмена (тоже уроженца Черемхово), главы «Ростеха» и одного из приближенных соратников президента России. Об этом периоде в деловой карьере г-на Мащицкого известно не так много, но именно в эти годы он сделал основную часть своих капиталов, которые, по данным Forbes, оценивались в 600 миллионов долларов по состоянию на 2019 год.

Сперва Мащицкий развивал девелоперские проекты «Ростеха» через дочку «РТ — строительные технологии», занимаясь в том числе и продажей зданий, принадлежащих мэрии Москвы. В 2011-13 годах «Ростех» использовал Мащицкого для захвата нефритовой отрасли в Бурятии. Наш портал подробно освещал нелицеприятные нюансы этой операции:

Начиная с середины десятых годов Виталий Мащицкий выходит на международный рынок. VI Holding осуществляет добычу платины в Зимбабве — в этот проект активно инвестируют «Ростех» и ВЭБ, а само присутствие русских компаний в Африке было бы невозможно без посредничества Кремля. На рубеже 2020-21 годов Мащицкий получил долю в Ruschrome Mining — совместном предприятии с правительством Зимбабве. Компания будет заниматься добычей платины. Короче, жизнь удалась. А всего-то и нужно — родиться в Черемхово и дружить с правильными пацанами.

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