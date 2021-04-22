Селфі до добра не доводять: страус висмикнув і проковтнув дорогу сережку з вуха відвідувачки зоопарку

Страус ему по кличці Берт, який проживає в зоопарку австралійського міста Сідней, висмикнув і проковтнув коштовну сережку з вуха відвідувачки, яка вирішила зробити з ним селфі. Як повідомляє видання Daily Mail, сережки вартістю 555 доларів Ашна Алі придбала в магазині знаменитого ювелірного дому Tiffany & Co.

На пам’ять жінці залишилося зроблене за кілька секунд до атаки фото, на якому птах якраз придивляється до блискучої прикраси, яка його зацікавила.

Співробітники зоопарку попросили дати їм тиждень для повернення вкраденого. І протягом цього терміну ретельно вивчали послід ему. Однак Берт сережку так і не віддав. У дикій природі ці птахи часто ковтають камені та інші тверді предмети без шкоди для свого здоров’я.

Представники зоопарку зв’язалися з компанією Tiffany і готові заплатити 277 доларів за нову сережку.