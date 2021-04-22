При вооруженном нападении на российскую семью погибли два человека

В Краснодаре мужчина с пневматическим пистолетом и ножом проник в частный дом, убил главу семьи и ранил еще троих человек. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, 59-летний злоумышленник сначала набросился на хозяина дома, а затем на его брата, пожилую мать и несовершеннолетнего сына. Глава семьи стал отбиваться от нападавшего утюгом и убил его, однако сам получил смертельные ранения. Трое других пострадавших доставлены в больницу.

По предварительным данным, нападавший не был знаком с жертвами. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.