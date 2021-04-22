Теща купила главному следователю Нацполиции элитную квартиру на Печерске

Начальник главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе живет в жилом комплексе “Аристократ”, где квартиру ему приобрела теща Людмила Залужная.

Об этом пишет Bihus.Info

В декларации Цуцкиридзе указана квартира, которая имеет площадь почти 150 квадратов. Владелицей недвижимости является теща полицейского.

Залужная купила квартиру в мае 2018 года и после этого приобрела еще 3 объекта недвижимости: хозяйственное помещение – в 2019 году, и два машиноместа – в 2020 году.

Эти объекты не указаны в декларации полицейского.

По данным журналистов, Залужная потратила на эту недвижимость около 5 млн гривен, хотя сейчас рыночная стоимость такой квартиры может достигать 7 млн грн.

Согласно госреестру, Залужная никогда не занималась предпринимательской деятельностью, поэтому происхождение средств также неизвестно. Общаться с журналистами на эту тему она отказалась.