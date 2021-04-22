«Услышал 3-4 хлопка»: в Харькове обстреляли машину местного депутата

В случившемся он обвиняет националистов, которые, помимо этого, якобы «бросались под колеса» и «били кулаками по стеклам».

Автомобиль депутата Харьковского городского совета Андрея Лесика, который возглавляет городскую фракцию партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», якобы обстреляли под стенами Дзержинского районного суда. Об этом сам политик в среду, 21 апреля, рассказал у себя на странице в Facebook.

«Сейчас нахожусь возле Дзержинского районного суда города Харькова после судебного заседания, которое слушается в отношении меня уже несколько лет, заявляю об угрозе своей жизни. Потому что стоит толпа этих отморозков, желающих устроить непонятные провокации», – рассказал депутат.

По словам Лесика, он «понимает, что у полиции нет команды им противостоять или задерживать и так далее».

«Ну что это за государство? Что уже приходишь на суд и не знаешь, как на судебное заседание выйти», – возмутился глава фракции «ОПЗЖ» в горсовете.

В комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews Лесик заявил, что обстрел автомобиля якобы совершили националисты, когда он уже покидал суд. При этом он не знает, из чего конкретно стреляли.

«Услышал 3-4 хлопка. Может это был и взрывпакет. Также разбили стекло заднего вида. Потом толпа ещё гонялась за нами по городу», – уточнил Лесик.

Представитель «ОПЗЖ» отметил, что, помимо стрельбы, националисты якобы кидались под колеса его автомобиля, а также били кулаками по стеклам. Перед тем, как покинуть здание Дзержинского райсуда, Лесик якобы сделал заявку на 102 об угрозе жизни, однако сотрудники полиции, по его словам, не совершили никаких действий в отношении националистов.

В свою очередь, харьковский журналист Андрей Бородавка, ссылаясь на адвоката Лесика – Дмитрия Тихоненкова, – написал в Facebook, что после выезда автомобиля Лесика с территории суда за ним была устроена погоня.

«Неизвестно чем закончилась погоня, если бы авто депутата не оторвалось от преследовавшей его машины. В ней находилось четверо молодчиков», – цитирует Бородавка Тихоненкова.

Он также отметил, что неизвестные преследовали автомобиль, в котором находилась помощница депутата.

Как сообщает сайт Дзержинского районного суда Харькова, сегодня в 12.00 рассматривалось дело 638/4149/18, в котором Лесик находится в статусе обвиняемого в угрозе или насилии в отношении сотрудника правоохранительного органа. Потерпевшим в деле выступает Андрей Гайдамака – следователь по особо важным делам Службы безопасности Украины. До этого именно Гайдамака вел дело в отношении Лесика о государственной измене, по которому последний был оправдан в 2020 году.

Юрий Дудкин — дело о госизмене

Примечательно, что именно Андрей Лесик вносил залог за подозреваемого в государственной измене политолога Юрия Дудкина.

В октябре 2016 года Юрий Дудкин попал в базу сайта «Миротворец». Там же собрана целая подборка скриншотов его публикаций, в которых он восхвалял Владимира Путина и Россию, оправдывал пророссийских сепаратистов на Донбассе и критиковал Украину как страну. Летом 2014 года он написал пост, который начинается словами «мне стыдно, что я украинец».

Также именно Лесик установил в Харьковской области памятник «дружбе России и Украины», который позже уничтожили националисты.

focus.ua