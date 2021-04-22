Фальшивую «невесту» принца Эндрю охранники не только пропустили в его резиденцию, но и оплатили ее такси

В резиденцию среднего сына королевы Елизаветы принца Эндрю заявилась женщина, которая представилась подругой Его Высочества, которая приглашена к нему на обед.

Как сообщает издание The Sun, дама выглядела настолько гламурно, что охранники герцога Йоркского, не задумываясь, пропустили ее на территорию расположенного в парке близ Виндзорского замка особняка Ройал-Лодж, где проживает Эндрю, а также его бывшая жена Сара Фергюсон.

44-летняя женщина, одетая в элегантный брючный костюм, с изысканной прической и макияжем, произвела такое сильное впечатление на телохранителей герцога, что те даже выполнили ее требование, оплатив такси, на котором она прибыла. А затем пропустили через главные ворота, помахали ей рукой и указали дорогу к дому. Никому даже в голову не пришло попросить показать документы или запросить подтверждения ее словам.

Гостья минут двадцать блуждала по парку, а затем направилась в особняк, заявив встретившим ее служащим, что они с Эндрю помолвлены. Она сообщила, что ее зовут Ирен Виндзор и спросила, где ее жених. Персонал вызвал полицию, и фальшивую невесту задержали. Предполагается, что у женщины, которая прилетела в Великобританию из Испании в день похорон принца Филиппа, проблемы с психикой.

При ней были обнаружены карты королевских резиденций, а также брелок для ключей в виде кастета для самозащиты — с выступающими зубцами.

61-летний принц в момент визита испанки был дома.

Ведется расследование этого случая, ставшего примером вопиющего нарушения безопасности. В прошлом году Эндрю был вынужден сложить с себя королевские полномочия в связи с тем, что оказался в центре скандала из-за связей с педофилом Джеффри Эпштейном. После этого охрана сына королевы была сокращена.