Принц Гарри вернулся в США, не дождавшись дня рождения бабушки-королевы

Принц Гарри, прилетавший в Британию на похороны своего деда принца Филиппа, вернулся к своей беременной жене Меган Маркл и их сыну Арчи в Калифорнию, не дождавшись дня рождения своей бабушки-королевы, который она отмечает 21 апреля. Как сообщает издание Daily Mail, Гарри был замечен в аэропорту Лос-Анджелеса.

Он прилетел из Лондона самолетом авиакомпании American Airlines.

Накануне 36-летний герцог Сассекский провел двухчасовые переговоры со своим отцом принцем Чарльзом и старшим братом принцем Уильямом. Однако они были не слишком результативными — семейный кризис все еще продолжается.

Ранее стало известно, что в конфликте между принцами королева Елизавета поддерживает Уильяма и Чарльза. Ее очень разочаровало скандальное интервью, которое Гарри и Меган дали Опре Уинфри, бросив тень на королевскую семью.