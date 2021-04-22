Кардіолог розповів, як відрізнити серцевий напад від невралгії

Глибоко подихайте. Посилення болю на висоті вдиху — ознака невралгії.

Раптовий сильний біль у грудях зліва — тривожний симптом. Мимоволі виникає думка про інфаркт або про серцевий напад, пов`язаний з іншою серйозною хворобою. Однак серед пацієнтів з болем у грудях на першому місці стоїть невралгія, а вже потім йдуть захворювання серця.

Основними симптомами інфаркту медики називають:

різкий біль (іноді тільки печіння) в грудях;

почуття здавлювання за грудиною;

поширення болю або дискомфорту на нижню щелепу, шию, плечі, руки, верх живота;

аритмія;

задишка;

запаморочення;

сильна слабкість;

холодний піт;

почуття тривоги та інші.

Найчастіше інфаркт супроводжується різким та сильним болем в серці, який не проходить навіть після прийняття ліків. У деяких випадках він може стихати й посилюватися знову через якийсь час. Зазвичай, це супроводжується аритмією – порушенням ритму серця, збільшенням проміжків між його скороченнями, прискоренням пульсу.

Як відрізнити серцевий напад від невралгії розповів кардіолог Віталій Іванов.

Не потрібно бути медиком, щоб в більшості випадків визначити причину болю і зробити вибір між візитом до кардіолога і візитом до невропатолога. Для цього існує кілька простих прийомів.

1. Згадайте, що відбувалося з вами в попередні дні. Можливо, ви піднімали щось тяжке, відвідували тренажерний зал після тривалої перерви, чистили сніг на дачі, копали грядки або скакали на коні. Будь-який незвичний вплив на хребет вказує на невралгію.

2. Спробуйте натиснути великим пальцем на місце хворобливості. Серце розташоване глибоко, і його не промацати. А ось при невралгії біль чітко посилиться.

3. Глибоко подихайте. Посилення болю на висоті вдиху — ознака невралгії.

4. Прокашляйтесь на повні груди. При невралгії кашель підсилює біль.

5. Поробіть нахили тулубом в різні боки (як на уроках фізкультури), покрутіть лівим плечем. Якщо лежите, поверніться кілька разів з боку на бік. Якщо при зміні положення тіла змінюється інтенсивність болю, це говорить на користь невралгії.

6. Найголовніше: при невралгії не страждає загальне самопочуття, тоді як при інфаркті, укупі з болем, присутні інші симптоми: падіння тиску, слабкість, аритмія, збліднення шкіри, холодний піт.

7. Якщо вам менше 35 років, то ризик болю в грудях, пов’язаний із серцевою катастрофою, мінімальний (особливо у жінок)».