В Одессе подпольно работают рестораны с «крышей», несмотря на локдаун

В Одессе некоторые рестораны и кафе продолжают принимать посетителей несмотря на локдаун, введенный из-за роста темпов заболеваемости коронавирусом. Об этом пишет «Думская».

Журналистка издания за последний месяц пару раз лично посетила заведения общественного питания, которые работают подпольно во время карантина. Их названия не раскрыли.

Впрочем, некоторые рестораны работают как и прежде. Они завлекают посетителей музыкой, рекламой в соцсетях и Instagram-Stories. Однако зайти в другие заведения не так просто: с виду кажется, что в помещении никого нет, но уже внутри появляется администратор, который проводит посетителя мимо работающей кухни в зал.

«Хорошо устроились рестораны, у которых есть второй этаж с плотными шторами или жалюзи. В таком заведении я однажды ужинала с кавалером — мы просто зашли и напросились внутрь, так как было холодно просто гулять по апрельским одесским улицам. Быстрый фейс-контроль, и нас пустили», — говорится в статье.

Отмечается, что в городе продолжают работать лишь заведения «с хорошей крышей». В одном из таких ресторанов посетителей принимали в тесном помещении. При этом официанты были без перчаток и со спущенной на подбородок маской.

Один из самых популярных ресторанов города, который продолжает активно работать, — это ресторан «Кораблик» на пляже. По данным СМИ, ежедневно там толпятся посетители, поэтому найти свободное место сложно. К тому же прогулочный электробус может доставить клиентов со склонов на пляж и обратно, а также расставить столики и шезлонги на песке. Поэтому складывается впечатление, что заведение работает на вынос.

«Все, в общем-то, законно. Ну, если закрыть глаза на тот факт, что строить капитальные сооружения на песке нельзя. Наверняка по документам строение проходит как берегоукрепление или продолжение спасательной станции, которая располагается по соседству с «Корабликом»», — отметила автор статьи.