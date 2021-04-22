В Киеве обстреляли коммунальщиков, есть раненый – опубликовано фото стрелка

В Киеве в среду, 21 апреля, обстреляли работников коммунального предприятия, которые ремонтировали дорожное покрытие, один человек ранен.

Об этом сообщает пресс-служба КК «Киевавтодор» на странице в Facebook.

Нападавший подъехал на Renault Trafic, между ним и работниками КП «ДЭУ» Печерского района, которые выполняли текущий ремонт Железнодорожного шоссе и Военного проезда, завязался конфликт, после чего мужчина выстрелил в воздух, а потом открыл огонь и по работникам КП.

Как сообщает пресс-служба, стрелок прибыл в тот момент, когда коммунальщики проводили ремонт дорожного покрытия, и начал словесный конфликт.

«В конце концов, открыл огонь. Первый выстрел был в воздух. Следующий — по людям. Ранения получил механизатор фрезы. С места инцидента напавший сбежал», – рассказали в «Киевавтодоре».

Отмечается, что к месту происшествия были вызваны полиция и медики. Пострадавшего госпитализировали.

Фото напавшего на ремонтную бригаду: