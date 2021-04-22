На Кировоградщине аграрный барон взорвал гранату в кругу коллег

Во вторник, 20 апреля, в офисном помещении по улице Филатова в поселке Петрово Александрийского района Кировоградской области произошел взрыв гранаты, в результате чего один человек умер, а другой — получил повреждения.

Об этом сообщает Dетектив-Info со ссылкой на информированный источник

По его словам, инцидент произошел около 18:00, когда в одной комнате собралось трое известных в Кировоградской области латифундистов.

Речь идет о 50-летнем генеральном директоре ООО “Агрофирма Пятихатская”, президенте ФК “Ингулец” Александре Поворознюке, а также о совладельцах сельскохозяйственных предприятий “Выбор” и “Центрнафтотрейд” — 62-летнем Леване Цандекове и 58-летнем Виталии Вертелецком.

Сейчас правоохранители выясняют, что за вопрос обсуждали между собой трио аграриев, когда один из них — Вертелецкий, будто начал щеголять перед присутствующими гранатой. Он якобы выдернул из боеприпаса предохранитель, однако не смог вернуть его на место, в результате чего произошел взрыв.

С многочисленными повреждениями Вертелецкий был доставлен в Петровскую больницу, где вскоре умер. Известно, что травмы в результате взрыва получил также и партнер погибшего Цандеков. Что же касается главы ФК “Ингулец”, то он чудом где пострадал.

“Меня накрыло столом, иконами, это меня и спасло”, — заявил Поворознюк в комментарии” Футбол NEWS “.

По факту взрыва гранаты и гибели Виталия Вертелецкого правоохранители возбудили уголовное дело о незаконном обороте боеприпасов (ч.1 ст.263 УК Украины) и покушении на убийство мужа (ч.2 ст.115 УК Украины) с дополнительной отметкой “несчастный случай”.