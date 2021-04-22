СВР уволила брата Вовка

Юрия Зонтова уволили с должности заместителя начальника управления Службы внешней разведки.

Сообщение об этом появилось на Фейсбук-странице ведомства.

Служебное расследование выявило нарушения Зонтовым воинской дисциплины и условий прохождения военной службы.

«В рамках превалирования принципов добропорядочности в деятельности сотрудников Службы внешней разведки Украины подполковника Ю. Зонтов привлечен к дисциплинарной ответственности и уволен с военной службы», — сообщили в разведке.

Как сообщалось, 6 апреля 2021 г. детективы НАБУ разоблачили адвокатов Донца и Зонтова на получении 100 000 долларов США неправомерной выгоды для дальнейшей передачи судье Окружного админсуда Киева.

Зонтов является братом председателя ОАСК Павла Вовка. По материалам дела, Зонтов выполнял роль посредника, согласовывая передачу взятки с Вовком как председателем суда.

В офисе по улице Джона Маккейна, 22/1 в Киеве детективы нашли часть возможной взятки — 80 000 долларов, копию паспорта и автобиографию Зонтова, квитанции и счета на имя Павла Вовка, альбом с его фотографиями. Там же были изъяты 3,77 млн долларов, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов стерлингов, 230 тыс. грн и 100 шекелей.