Оля Полякова полетіла на відпочинок в теплі краї знову без чоловіка. Компанію їй склала її молода мама, а також дві підрослі красуні-дочки. Зірка зізналася, чому поїхала у відпустку саме у такій компанії. Повідомляє today.ua.

В особистому акаунті в Інстаграм суперблондинка українського шоу-бізнесу опублікувала нове фото. На Селфі, зробленому в дзеркалі, Ольга позує в красивому пляжному платті в хижий принт. Волосся зірка залишила розпущеним, а в макіяжі зробила акцент на очах. Поруч з нею зображені дві її дочки. 16-річна Маша виглядає вже зовсім дорослою в гарному костюмі в дрібний квітковий принт. 9-річна Аліса одягнена як звичайна дитина в толстовку, а в руках у неї планшет з відкритою грою.

Не залишилася без уваги мама Олі Полякової. Світлана Іванівна виглядає прекрасно з каре, одягнена в комфортний і зручний наряд.

У підписі до публікації артистка зізналася, що ніколи не відпочивала в дівочій компанії: ні з подругами, ні з друзями, тільки з сім’єю. У підписі до публікації Оля Полякова розповіла, чому поїхала у відпустку без чоловіка.

“… я так була навантажена роботою, що відпочинок з сім’єю для мене був єдиним шансом провести з ними час, цей відпочинок теж з родиною, але замість чоловіка мама, яку я не бачила майже рік через локдаун, яке щастя, що ми разом, це так по новому, по дівчачому, розмови про дівчаче, розваги дівчачі, все дівчаче, я в якомусь кайф від новизни і усвідомлення (а шо так можна було?))) люблю вас мої дівчатка!” – зазначила в публікації зірка.

Шанувальники були дуже раді побачити нове фото трьох поколінь жінок родини Олі Полякової. Фанати захоплені тим, якою красивою молодою жінкою стала Маша, і як прекрасно виглядає 45-річна мама зірки.