Київські поліцейські затримали таксиста з наркотиками

У чоловіка вилучили шість поліетиленових пакетів з білою порошкоподібною речовиною, яку направили на експертизу.

У Дніпровському районі під час патрулювання правоохоронці помітили іномарку, припарковану у неналежному місці. Коли поліцейські підійшли до автівки, побачили, як водій знервовано намагається сховати білі згортки в кишені, – повідомляє «Вечірній Київ».

«Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у водія речовину, схожу на амфетамін, та викликали на місце слідчо-оперативну групу», – сказали у поліції.

У 27-річного мешканця Київщини вилучили шість поліетиленових пакетів з білою порошкоподібною речовиною, яку направили на експертизу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. За скоєне чоловіку загрожує до 5 років обмеження волі.