Viber порадував українців новою можливістю

Відтепер спілкуватись по відеозв’язку зможуть до 30 користувачів водночас – саме таким чином планує розширити функціонал свого мессенджера Rakuten Viber.

Вже на протязі наступних місяців нам обіцяють збільшити кількість користувачів, які зможуть підтримувати відеозв’язок одночасно. Про те, що функція стане доступною як для комп’ютерів, так і для смартфонів (не має значення, працюють вони на Android або iOS), стало відомо у вівторок від прес-служби.

«Viber – це найпоширеніший додаток для онлайн-листування в Україні. День у день ми ведемо роботу над розробкою різноманітних оновлень мессенджера для того, щоб він міг принести максимум користі для кожного з користувачів в Україні. Ми віримо, що з новими можливостями багатокористувацького відеозв’язку більше людей зможе підтримувати зв’язок та бути продуктивними навіть працюючи через інтернет» – цитує прес-служба директора з розвитку бізнесу RV в Центральній і Східній Європі Атанаса Райкова.

Вайбер – це не тільки частина Rakuten Inc., яку знають у всьому світі як одну з найбільших e-commerce-компаній. Вайбер – це офіційний месcенджер футбольного клубу “Барселона” і, більш того, додаток для підтримання зв’язку баскетбольного клубу Golden State Warriors.