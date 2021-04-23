Хотів покататись: у Києві чоловік поцупив стару вантажівку

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який викрав вантажівку ЗІЛ та поїхав «покататись» по місту.

«Просто захотілось покататись» — так пояснив свій вчинок патрульним. автовикрадач.

Вчора до столичної поліції надійшло повідомлення про викрадення вантажівки з парковки поблизу супермаркету.

Знайти ЗІЛ вдалось за допомогою камер «Безпечне місто» та GPS трекера, встановленого в автомобілі.

Патрульні зловили викрадача у дворах поблизу вулиці Братиславської.

Під час спілкування з інспекторами чоловік пояснив, що просто взяв авто для того, щоб з’їздити у справах.