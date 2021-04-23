Офіційний чохол Xiaomi, який змінює колір залежно від сонця

У Xiaomi є безліч аксесуарів. Серед них є незвичайні такі, як новий чохол Xiaomi Mi 11 Lite. Він здивує вас під сонячними променями. Букви на ньому – не абракадабра, а назва бренду. Вони мають тривимірний рельєф, що забезпечує не тільки привабливий дизайн, але і краще захоплення.

Кожна з букв має хімічний склад світлочутливих чорнила. У звичайному стані вони мають сіруватий колір. УФ-промені сонця надають їм зовсім інший вигляд. Як ми бачимо на зображенні, як тільки сонце проектується на цей чохол для Xiaomi Mi 11 Lite, кожна з букв змінює свій колір на жовтий, бузковий і синій.

Новий чохол має товщину всього 1 мм. Він не додасть надмірної товщини Xiaomi Mi 11 Lite. Кожен з його кутів посилений, щоб більшою мірою поглинати удари. В даний час ми можемо купити його на AliExpress. Він сумісний з Xiaomi Mi 11 Lite 4G, Mi 11 Lite 5G і Mi 11 Youth Edition. Його ціна 15 євро.