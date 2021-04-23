Названо головні мінуси нового кросовера Renault-Dacia Duster

Renault Duster люблять за ціну і багато за це прощають. Але машини дорожчають, і прощати готові вже менше. Готуючи до випуску версію 2021 року виробники обіцяли виправити мінуси минулих моделей. Ми вивчили відгуки власників нового покоління Renault-Dacia Duster і зібрали список недоліків, які варто врахувати перед покупкою.

Довідка від Avtosota: З приводу назви сперечаються, як шанувальники, так і недоброзичливці. Dust перекладається з англійської як «пил». По суті Duster можна трактувати, як «той, хто робить пилюку» – обганяє або гонщик. Так що бути в пилу для Duster – норма.

Витрати палива

За що лаяли: підвищена витрата палива

Власники попередніх модифікацій скаржилися на «ненажерливість»: з двигуном 1.6 л при їзді по місту без пробок витрата бензину становила 10.5-13 л на 100 км (про двигун меншого об’єму відгуки були краще). Впливу кнопки «еко», яка повинна була зменшувати споживання палива, особливо помітно не було.

Що змінилося: стало краще, але тільки в моделях з максимальною комплектацією

Там поставили турбіну із змінною геометрією, завдяки якій витрата палива стала істотно нижче навіть на високих швидкостях.

У решти модифікацій підвищений апетит залишився. Об’єм двигуна ролі не грає – витрата велика і в базовому варіанті з двигуном на 1.6 л і 117 к. с., і в варіанті дорожче, з двигуном на 2 л і 143 к. с.

Шумо- і пилоізоляція

За що лаяли: недостатнє прилягання дверей

Водії скаржилися на шум і салон, що швидко покривався пилом, в чому були винні не найкращі ущільнювачі, та й загальна форма кузова позначалася.

Що змінилося: стало відчутно тихіше, але з’явилася нова проблема

Проектувальники попрацювали і з шумоізоляцією дверей, і з обтічністю кузова. Але через особливу ​​конструкцію дверей в новому Duster скло заходить на боковини даху. Якщо там є трохи снігу, він при відкриванні дверей падає на електронні кнопки склопідіймачів. Вичистити його не так просто, та й волога на електронних кнопках рано чи пізно позначиться на їх роботі.

Керованість

За що лаяли: важке кермо і слабка стійкість

Власники скаржилися, що втомлюються від напруги на поганих дорогах, які потребують постійного маневрування, і при поїздках на великі відстані. Заважала і деяка «хиткість» машини.

Що змінилося: з’явився електрогідропідсилювач

З ним проблеми з управлінням відпали – керувати можна буквально одним пальцем. Але машину як і раніше трохи похитує під час руху по трасі, навіть якщо їхати на низькій швидкості. Duster не надто легкий, але стійкості та притискної сили йому не вистачає.

Розмір салону

За що лаяли: не вистачає місця

Водії зростом вище 175 см скаржилися, що майже впираються головою в стелю. А на задніх сидіннях у високих пасажирів коліна вдавлювалися в спинки передніх крісел.

Що змінилося: майже нічого

Якщо в Renault Duster першого покоління вам не вистачало місця, майте на увазі, що в оновленій версії більше його не стало.

У новому Duster місця в салоні не стало більше

Широкі пороги

За що лаяли: постійно брудна машина навіть при їзді по звичайній дорозі

Власники нарікали, що доводиться часто міняти бризковики, встановлювати більш широкі арки. Але навіть це не рятувало від того, що бруднився одяг при посадці та виході з машини.

Що змінилося: пороги залишилися широкими

Якщо на вулиці мокро, весь бруд збирається на них. Під час висадки з машини доводиться робити великий крок в сторону, щоб не обтерти поріг одягом.

Комфортність

За що лаяли: погана посадка

Невдоволення викликали відсутність бічної підтримки і неглибока спинка крісла в поєднанні з маленьким вильотом керма, що не дозволяло довгоруким водіям відкинутися подалі.

Що змінилося: крісла стали трохи більш сучасними

З подовженою на 20 мм подушкою, можливістю змінити поперековий підпір, якоюсь бічною підтримкою. У сидіння на випадок аварії закладена програмована деформація. Але дуже зручними нові сидіння все ж навряд чи можна назвати, та й ручки їх регулювання розташовані не дуже ергономічно.

Клімат в салоні

За що лаяли: влітку жарко, взимку холодно

Кондиціонер не справлявся з ефективним охолодженням всього об’єму досить великої машини, а взимку тепло «видуває» з салону. Для боротьби з втратою тепла автолюбителі на форумах рекомендували ставити «заглушки» на радіатор, випускати які почали різні виробники.

Що змінилося: температурний режим налагоджений

Тепер кондиціонер непогано справляється і з прогріванням, і з охолодженням салону.

Мультимедійна система

За що лаяли: застарілий підхід

Складалося відчуття, що це не екран мультимедійної системи сучасного автомобіля, а монітор ноутбука з 2001 року – маленький і з застарілими кнопками.

Що змінилося: з’явився більш сучасний сенсорний дисплей

Доступний він, правда, тільки власникам максимальної комплектації. З плюсів – швидкий відгук при торканні та плавна робота. А до решти є питання. Дисплей навіть на максимальній яскравості залишається тьмяним. Це особливо помітно при денному освітленні. Якщо промені світять на екран, не рятує навіть матове покриття – розібрати щось на екрані складно. Під час руху, наприклад, не завжди вийде переключити трек на магнітолі.

Головний мінус дисплея – навіть на максимальній яскравості він залишається тьмяним

Висновок

Проектувальники другого покоління Renault Duster стверджують, що сильно змінився як зовнішній вигляд машини (висота дверей і вікон, ширина лобового скла, форма дзеркал), так і внутрішнє оснащення. Але в дійсності це все той самий Duster – бюджетна машина з відмінною майже вічною підвіскою, комфортною моторної тягою, дешевими запчастинами і прийнятною ціною. Як і раніше її головний мінус – брак комфорту. З іншого боку, високий рівень комфорту – це не про машини середнього класу.

В Україні Renault Duster можна придбати від 379 100 гривень.