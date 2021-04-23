Ці 7 ознак вказують на те, що ви неправильно харчуєтесь

Як вчасно зрозуміти, що ваша харчова поведінка порушена? І які кроки варто зробити, щоб виправити ситуацію?

Ми рідко замислюємося про те, наскільки здоров’я і енергія організму залежать від раціону харчування. Багато людей мають звичку перекушувати похапцем або під час читання новин. Хтось сидить на жорстких дієтах з метою схуднення, а хтось регулярно харчується фастфудом. Будь-який з перерахованих вище варіантів сигналізує про неправильну харчову поведінку, поступово і непомітно погіршує стан вашого організму. Які симптоми вказують на нього у першу чергу і як взяти ситуацію під контроль — розбираємося разом.

Зазвичай, на наявні відхилення у харчуванні вказують сім основних ознак.

Суха шкіра

Такий стан шкіри можна порівняти з голою землею у серпневу спеку. Волога випаровується миттєво, з’являються тріщини. Якщо ж ґрунт прикрити травою, вона залишиться м’якою і дихаючою.

З вашою шкірою справа така ж сама. Вона має бути “прикрита” природним захистом — себумом, щоб зберегти у собі вологу. Себум — тонкий жировий прошарок, що утворюється з жирів, які ви з’їли… або не з’їли. Тенденція обмежувати наявність жирів у харчуванні у підсумку надає погану послугу вашій красі, погіршуючи зовнішній вигляд і стан шкіри.

Рішення

Якщо хочете повернути обличчю свіжість, сяйво, ніжність — поверніть у раціон вершкове масло (у розумній кількості)!

Набряки

Якщо вранці ви бачите у себе мішки під очима, набрякле обличчя, а ввечері кільце складно зняти з пальця, час бити на сполох. Це набряклість. Вважається, що набряки виникають через погану роботу нирок. Але тут можуть бути й інші причини, наприклад:

алергічна реакція на глютен, клейковину злаків, коли організм прийняв його за ворога і почав відчайдушну боротьбу. Можна пройти обстеження у алерголога, щоб з’ясувати, у чому справа. Якщо це дійсно алергія на глютен, достатньо перейти на безглютенову дієту, щоб позбутися від набряків. Раціон допоможе підібрати фахівець;

винуватцем може бути білкова недостатність. Існує навіть спеціальний термін “безбілкові набряки”. Багато жінок з віком відмовляються від білкового харчування, надаючи перевагу вуглеводно-клітковинному: злаки, фрукти, овочі. Білки працюють як магніт для вологи: за рахунок їх достатньої кількості вона утримується у певних тканинах організму. За нестачі кількості білків виникають набряки, оскільки рідина з судин переміщається у інші області, наприклад, м’язи, де завжди є білковий запас.

Рішення

Додайте у раціон більше білків — сир, яйця, м’ясо, рибу, субпродукти, горіхи, бобові, лляне або конопляне борошно. Найбільш доречний саме для вас список білків зможе підібрати фахівець.

Сильний апетит

Будь-які порушення апетиту сигналізують про проблему у організмі. Збільшення кількості вживаної їжі часто говорить про те, що режим харчування порушений, і може спричинити додаткові проблеми. Наприклад, зайву вагу.

Рішення

Докладати більше зусиль для того, щоб прожувати їжу. Чим це допоможе? Сигнал про насичення надходить у мозок з шлунково-кишкового тракту і ротової порожнини. Чим довше ви жуєте, тим сильніший сигнал “їжі достатньо”. І тут є два секрети:

ретельно пережовувати їжу, щоб мозок отримав достатню кількість сигналів;

збільшити кількість твердої їжі у раціоні, наприклад, надати перевагу твердим фруктам замість фрешу.

Відмінний помічник у боротьбі з невгамовним апетитом — сира морквина. Додавайте її у салат, нарізаною соломкою, а не натерту. Також можна класти її у суп не під час варіння, а одразу у тарілку — сирою і у формі соломки. Ви здивуєтеся, наскільки “поступливим” стане після цього апетит.

Перезбудженість

У цій проблемі ви можете звинувачувати навантаження на роботі, неслухняну дитину, вітер на вулиці, а причиною може виявитися звичайна кава! Але не поспішайте відмовлятися від цього чудового напою.

Рішення

Дотримуйтесь кількох правил. По-перше, замініть розчинну каву на натуральну. По-друге, не пийте її натщесерце. Якщо ви не встигли поїсти, додайте до чашки кави хоча б шматочок сиру. Тоді напій стане надійним союзником протягом дня!

Хронічна втома

Хто б подумав, що однією з причин такого стану може бути білкова недостатність?

Харчування забезпечує поставку будівельних матеріалів у організм і виділення енергії. Остання з’являється під час розщеплення їжі. І дуже важливо, щоб цей процес дійшов до логічного кінця. Згадайте: коли перед вами лежать дрова, ефекту ніякого, якщо вони не горять. Щоб багаття з цих дров вас зігріло, необхідно розпалити вогонь. Те ж саме відбувається з їжею.

Для правильного і ефективного розщеплення їжі потрібна “іскра” — кисень. Гемоглобін — це білок, який є “транспортом” для кисню. Щоб підвищити його рівень, недостатньо приймати препарати заліза. Залізо необхідне, щоб молекули гемоглобіну дозрівали і могли переносити на собі кисень. Але якщо у раціоні мало білка — дозрівати нічому!

Рішення

Подбати про білкову складову раціону харчування.

Підвищене газоутворення

Коли здуває живіт, часто кажуть, що вживаються не ті продукти і потрібно їсти більше вареного та менше сирого. Але насправді причина може бути не у раціоні, а у організації харчування. Усі продукти повинні проходити “передкишкову” обробку для якісного всмоктування усіх поживних речовин.

Травлення починається не у шлунку або кишківнику: спочатку їжа має бути добре зволожена слиною. Погано прожовані вуглеводи і клітковина провокують утворення великої кількості газів.

А ще дискомфорт у кишківнику викликає прийом їжі у компанії телевізора. Під час їжї організму треба виконувати одночасно стільки завдань! Розпізнати продукт, виділити під нього слину, шлунковий сік, жовч, ферменти підшлункової залози, кишкові соки. Це надзвичайно тонкий процес, де усе має бути чітко скоординованим.

Рішення

Не рекомендується їсти похапцем. У швидко вжитої їжі мало шансів на повноцінне розщеплення. Яка тоді у цьому випадку користь від продуктів, якщо речовини з них все одно не перейдуть у тканини?

Щоб зрозуміти, наскільки довго вам треба жувати, покладіть до рота шматочок хліба, змочіть його гарненько слиною і жуйте до появи солодкого смаку. Це і є момент, коли вуглеводи почали розщеплюватися. Ваш період жування повинен тривати саме стільки!

Поганий сон

Хочеться відпочити, але ніяк не вдається розслабитися до кінця? Найпростішим рішенням здається прийняти заспокійливе або снодійне. Але чи знаєте ви, що причиною поганого сну може бути їжа, вжита похапцем?

Вдень їжа проходить попередню обробку у травному тракті, а вночі розщеплені поживні речовини всмоктуються, через що ніщо не заважає вам чудово висипатися. Якщо їжа приймалася поспіхом або під телевізор, налаштування травлення збиваються, і вночі через неправильну роботу кишківника збивається сон.

Рішення

Їжте у спокійній обстановці, під час прийому їжі обговорюйте страви, а не робочі або особисті проблеми. Тоді ви забудете про проблеми зі сном.