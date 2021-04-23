У Бельгії розквітли незвичайні сині гіацинти (фото)

Помилуватися буковим лісом Халлербос із дикими гіацинтами їдуть туристи з усього світу.

У лісі Халлербос біля міста Галле (Бельгія) розквітли незвичайні сині гіацинти, які приваблюють туристів з усього світу. Про це повідомляє ТСН.

Халлербос приваблює туристів у весняний період. Тут в кінці квітня й на початку травня розквітають кілька гектарів дзвоників або ж диких гіацинтів. На фотографіях суцільний килим із квітів нагадує ультрамаринове покривало.

Сині гіацинти квітнуть тут посеред букових дерев.

Співробітники, які доглядають за парком, кажуть, що пандемія пішла природі на користь. Через те, що зменшився потік туристів, дзвіночки розквітли бурхливіше й пишніше, ніж у минулі роки.