Суд назначил экспертизу в рамках иска АСВ к экс-топам Внешпромбанка на 217 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы назначил экспертизу подписей бывшего председателя совета директоров Внешпромбанка Елены Лириной в рамках дела о привлечении к субсидиарной ответственности семнадцати бывших руководителей банка и взыскании с них около 217 млрд рублей, говорится в определении суда.

Ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы было заявлено Лириной. Ее проведение суд поручил Федеральному бюджетному учреждению Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ.

Заявление о взыскании денежных средств с экс-президента банка Ларисы Маркус и еще 16 бывших руководителей кредитной организации было направлено в суд Агентством по страхованию вкладов (АСВ), которое является конкурсным управляющим Внешпромбанка.

В рамках этого спора суд 30 января 2020 года по ходатайству АСВ принял обеспечительных мер в виде ареста недвижимого имущества и установлении запрета на совершение регистрационных действий по его отчуждению, обременению в отношении восьми ответчиков.

АСВ установило, что с 1 марта 2014 года до 14 марта 2016 года контролирующими банк лицами были совершены действия по предоставлению кредитов техническим юридическим лицам. Эти юрлица не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам.

Также выявлены случаи неправомерного списания денежных средств со счетов клиентов Внешпромбанка. По мнению АСВ, экс-руководством банка не предпринимались меры по предупреждению банкротства при наличии соответствующих оснований, что причинило банку ущерб и явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.

Указанные обстоятельства являются, по мнению агентства, основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности.

Арбитраж 24 мая 2017 года по заявлению банка ВТБ 24 признал экс-президента Внешпромбанка Ларису Маркус банкротом.

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