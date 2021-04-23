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Грози і град. Рятувальники попередили про перший рівень небезпеки в Київській області

23.04.2021

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попередила жителів Київської області про погіршення погодних умов — крім дощів в регіоні до кінця дня будуть грози, а місцями можливий і град.

Про це в четвер, 22 квітня, повідомляє прес-служба відомства з посиланням на Український гідрометцентр.

«За інформацією Укргідрометцентру, в найближчі години і до кінця дня грози, місцями град (1-й рівень небезпеки, жовтий)», — йдеться в повідомленні.

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Зазначимо, що 21 квітня ДСНС також попереджала про грози і град в Київській області.

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