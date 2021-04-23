Путин объявил дни с 1 по 11 мая нерабочими

Предложение продлить нерабочие дни озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает корреспондент The Moscow Post .

То есть, россияне будут отдыхать с 1 по 11 мая включительно.

«Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем. Сегодня я соответствующий указ подпишу», — объявил Путин.

Ранее стало известно, что Минтруд РФ рассматривал возможность увеличения продолжительности майских праздников. Но на тот момент никаких решений точно не было.

Как заявил глава Минтруда Антон Котяков, «есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении. Мы по ним еще вопросы не приняли». Глава фракции «Справедливая Россия» в Думе Сергей Миронов предложил ранее сделать такие праздники на постоянной основе за счет сокращения новогодних каникул.

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