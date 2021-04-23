Xiaomi не дочекалася анонса і показала перший ігровий смартфон Redmi

Компанія Xiaomi вирішила не чекати презентації ігрового смартфона Redmi K40, опублікувавши офіційний ролик, в якому новинку показали з усіх боків. Основна увага в ролику приділено додатковим апаратних кнопок, які висуваються з корпусу при натисканні спеціального перемикача. Виробник стверджує, що цей механізм успішно витримав тест на 1,5 млн натискань.

При висуванні бічних апаратних кнопок смартфон переходить в режим максимальної продуктивності і мінімальної затримки, який оцінять шанувальники мобільних ігор. Смартфон Redmi K40 Game Enhanced Edition помітно відрізняється від стандартної версії Redmi K40. Крім ігрових кнопок, також змінений дизайн корпусу, тому новинку неможливо буде переплутати зі звичайною версією.

Крім того, модуль задньої камери в ігровій версії Redmi K40 також був перероблений і оснащений логотипом у вигляді блискавки, що позначає екстремальну продуктивність. Користувачам будуть доступні смартфони як мінімум в двох версіях, показаних в ролику.

Згідно з попередніми витокам, смартфон отримає однокристальних систем MediaTek Dimensity 1200, ефективну систему охолодження, плоский екран AMOLED Samsung E4 з частотою 144 Гц, акумулятор ємністю 5000 мА•год з швидкою зарядкою потужністю 67 Вт. Анонс Redmi K40 Game Enhanced Edition призначений на 27 квітня.