АСВ подало иск на 770,3 млн рублей к бывшим контролирующим лицам Газбанка

Агентство по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд Самарской области заявление о привлечении лиц, контролировавших Газбанк, к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков в общем размере 770,3 млн рублей. Об иске от 16 апреля 2021 года сообщается в среду, 21 апреля, на сайте АСВ.

«Заявление подано в отношении Липовецкого М. Ю., Маслова А. А., Семина В. А., Власовой Л. В., Левина В. В.», — указано в релизе.

В частности, Владимир Семин и Лилия Власова входили в правление кредитной организации.

«В ходе конкурсного производства агентством установлено, что контролировавшие банк лица предоставляли заведомо невозвратные кредиты юридическим и физическим лицам, в результате чего банку были причинены убытки», — поясняют в АСВ.

Информацию об этих операциях регулятор направил в Генпрокуратуру, следственный департамент МВД и Следственный комитет РФ.

Лицензия у Газбанка была отозвана 11 июля 2018-го, а в сентябре того же года банк был признан банкротом. АСВ выступает конкурсным управляющим.

Источник