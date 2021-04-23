АСВ подало иск к владельцу «Югры» Хотину и 27 компаниям

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к основному владельцу обанкротившегося банка «Югра» Алексею Хотину и 27 связанным с ним компаниям. АСВ требует взыскать с них около 210,5 млрд руб., следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 19 апреля, основания требований в материалах пока не сообщаются. Иск еще не принят к рассмотрению. Некоторые из компаний-ответчиков («Нефтяная компания «Дулисьма», «Комплексные инвестиции», «Каюм нефть», Seneal International Agency Ltd) уже являются соответчиками Алексея Хотина по заявлениям о взыскании убытков, предъявленных АСВ в деле о банкротстве «Югры».

Чем известен Алексей Хотин

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Господин Хотин был основным владельцем «Югры», контролировал 52% капитала. В апреле начался процесс по делу о растрате, совершенной Алексеем Хотиным при участии трех других финансистов. Согласно обвинению, в период 2014–2017 годов они похитили средства путем выдачи заведомо невозвратных кредитов трем подконтрольным господину Хотину компаниям. Банкиры не признают кредиты фиктивными.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Растрата нашла героев».

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