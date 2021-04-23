О чем не мечтают «колхозники» Дюрра?

Как передаёт корреспондент The Moscow Post в Воронежской области , известный немецко-российский предприниматель, владелец холдинга «ЭкоНива» Штефан Дюрр , по утверждениям наших источников, мог довести до ручки крупный инвестиционный проект. Речь об агропредприятии «Мечта Колхозника», который вместе с ним в Курской области реализовывал экс-депутат Госдумы, основатель ГК «Агрохолдинг» Александр Четвериков.

Холдинг «Эконива» — крупнейший в России производитель пищевой продукции. Он объединяет свыше 30 предприятий по всей стране, а территория его владений достигает 600 гектаров — это едва ли не половина Курской области. Той самой, где в первой половине десятых годов развернулся масштабный проект «Мечта Колхозника», по сути своей более напоминавший известный, но так и не состоявшийся шахматный турнир в Нью-Васюках.

Это сегодня Штефан Дюрр — один из ведущих агромагнатов страны. А в те годы он был мелким коммерсантом, а заодно и консультантом по агробизнесу. Делился передовым немецким опытом с российскими аграриями. Как утверждает автор страницы «ВКонтакте» Александр Четвериков, якобы именно тогда он познакомился с Дюрром. Последний предложил ему совместный инвестпроект в Курской области — образцово-показательное агропредприятие ООО «Мечта Колхозника». Но никакой мечты не вышло.

Мечтать не вредно

Далее мы перескажем слова человека, назвавшегося Четвериковым. Александр Четвериков действительно в прошлом был кандидатом в Госдуму от Курской области, но выборы проиграл бывшему полицейскому Алексею Волкову. И «Агрохолдинг» Четверикова действительно был совладельцем «Мечты Колхозника», так что лично у нас история вызывала доверие.

Суть её проста. Как утверждает автор страницы, якобы Штефан Дюрр убедил его основать и вложиться в «Мечту Колхозника», руководить которым стал сам. И даже якобы привлек до 1 млн евро инвестиций, тогда как большая часть, свыше 5 млн, пришлась на долю Четверикова. Только проект не взлетел — и что стало причиной, большой вопрос.

Ведь предположения можно делать разные, вплоть до тех, что Дюрр мог и осознано развалить предприятие. А итог прозаичен — целая серия исков от кредиторов и партнеров, которые остались ни с чем. И платить по ним, как пишет Четвериков, Дюрр любезно предоставил именно ему.

Александр Четвериков

В результате «Мечта колхозника», немецкое чудо за российские деньги под руководством Штефана Дюрра не состоялось, принесло убытки «Агрохолдингу» на миллионы рублей. Позднее господин Дюрр, видим в знак былой дружбы, и лично пытался взыскать с «Агрохолдинга» 20% в ООО «Мечта Колхозника». Видимо, чтобы раздеть уже до трусов. Но суд в этих требованиях отказал, писал «Коммерсант» .

Но этого мало. В СМИ развернулась настоящая компания против Четверикова, заказчиком которой мог быть Дюрр или близкие ему люди. И случилось это в 2003 году, в аккурат перед выборами в Госдуму, которые у Четверикова выиграл тот самый бывший полицейский Алексей Волков. Якобы на Четверикова было заведено сразу 16 уголовных дел, которые в итоге развалились за отсутствием состава преступления, в чем мог помочь бывший полицейский Волков. Сам Четвериков убежден, что Дюрр уже тогда подружился с Волковым, и мог сделать ставку на выборах именно на него.

Не будем наивными. Четвериков, который ныне является депутатом Курской Гордумы от «Справедливой России» (если страница правда принадлежит ему), мог что-то приукрасить, а то и вовсе исказить. С ним самим связаны скандалы. Например, у него серьёзные неприятности в Омской области, где его заподозрили в хищении средств у омского АО «Логистическая компания «Зерно Сибири». Об этом также пишет «Коммерсант» .

Но рассказанная история выглядит правдоподобной. На рынке давно ходят слухи будто Дюрр может вести свой бизнес не самыми честным образом. Якобы, его «ЭкоНива» куда более походит на финансовую пирамиду, чем на успешное предприятие. Ведь все последние годы оно держится на плаву, кажется, только за счет средств, выделяемых банками. Но не все коту Масленица. Сегодня холдинг может быть как никогда близок к банкротству.

Спасение рядовой «ЭкоНивы»

Буквально вчера стало известно, что «ЭкоНива» думает о приостановке сразу четырех крупных инвестпроектов с общим объемом инвестиций в 15 млрд рублей. Деньги, скорее всего, заемные. А то, что люди останутся без рабочих мест, вряд ли вообще Дюрра волнует. Кроме того, также недавно выяснилось, что холдинг намерен сократить персонал на 20%.

В самой структуре объяснили это слишком быстрым ростом, но выглядит объяснение просто смехотворно. Ведь с начала 2021 года к структурам холдинга поданы иски примерно на 600 млн руб., против около 880 млн за весь 2020 год. В числе требований — взыскание задолженности за поставку кормовых ингредиентов. Как пишет «Коммерсант» , крупнейший кредитор «ЭкоНивы» — «Россельхозбанк» «фактически ввел в компании внешнее управление».

То есть компания может быть близка к банкротству. Далеко ходить не надо. «ЭкоНива» на 98% принадлежит офшору из ФРГ, компании «Экозем Аграр АГ», за которой должен стоять сам Дюрр. Не туда ли потекли кредитные денежки? Еще 1% у самого Дюрра, а 1% у дочки «Россельхозбанка» — ООО «РСХБ-Финанс». И, оказывается, все три доли находятся в залоге, причем у кого — в выписке из ЕГРЮЛ не отражено.

Велика вероятность, что именно у государственного «Россельхозбанка», который постоянно кредитует компании Дюрра. В мае 2020 года банк реструктуризировал долги «ЭкоНивы» — РСХБ перешли долговые обязательства перед «Альфа Банком». Об этом писал «Блокнот» .

При этом журналисты того же издания называют «ЭкоНиву» — любимой компанией бывшего губернатора Воронежской области Алексея Гордеева. Он же ныне — вице-премьер РФ по вопросам сельского хозяйства. Но если речь о возможных покровителях Дюрра, куда уместней сделать такое предположение в адрес нынешнего главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева. А до этого он целых 8 лет был председателем правления «Россельхозбанка». Как раз период расцвета «ЭкоНивы» и многомиллионных кредитов.

В том же банке под его началом трудилась и нынешний замминистра Минсельхоза Оксана Лут. Уже в министерстве, именно она продавила введение отраслевых союзов. Любая компания, входящая в состав этих союзов, выплачивает членские взносы, получая за это господдержку в виде субсидий. Один из таких союзов — Национальный союз производителей молока «Союзмолоко». В феврале 2019 года его председателем назначили Штефана Дюрра. Совпадение?

Похоже, «накачка» деньгами компаний Штефана Дюрра продолжится. И никого не волнует, что средства того же «Россельхозбанка» — по сути наши с вами, ведь банк государственный. Они бюджетные. Но что не сделаешь для дорогого иностранного инвестора. Который, впрочем, получил российский паспорт еще в 2013 году.

Между тем, проблемы у всего холдинга, а вовсе не только у головной компании, до и у дочек, который более 30. Например, по итогам 2019 года у ООО «Савинская Нива» убытки на 81 млн, у ООО «Окаарго» – на 34 млн, у ООО «Эконива Аромашево» на 1,6 млн, у ООО «Северная Нива Органик» на 224 тысячи, у ООО «Земля Салаирана 1,3 млн, ООО «Технострой» на 359 тысячи, у ООО «Нивастрой» на 174 млн, у ООО «Экопоинт» на 13 млн, ООО «Агриагри» на 133 тысячи.

Утонуть в долгах «ЭкоНиве» не позволит министр Дмитрий Патрушев?

Крах бизнес-империи Дюрра может вызвать проблемы не для него одного, а для всего российского агросектора. Настолько прочно его «ЭкоНива» вросла в эту отрасль. А заодно и передел рынка, особенно молочного. Понимают ли это возможные покровители Дюрра в Минсельхозе, или эти проблемы решать будут уже не они?

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